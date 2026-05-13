Защо американските ВВС пенсионират комуникационния си самолет E-11A?

Военновъздушните сили на САЩ планират да пенсионират всичките си седем комуникационни самолета E-11A Battlefield Airborne Communication Node (BACN) до фискалната 2028 година (FY28), като мисията на самолета ще бъде пренасочена към сателитни комуникации (SATCOM).

"Ще се откажем напълно от E-11A през финансовата 2028 година, като програмата Hybrid SATCOM Terminal ще осигури краткосрочен мост във възможностите", написаха секретарят на ВВС Трой Майнк, началникът на щаба на ВВС генерал Кенет Уилсбах и началникът на космическите операции генерал Б. Чанс Салцман в доклад, представен на Конгреса.

E-11A е модифициран Bombardier Global Express, наричан „Wi-Fi в небето“. Основната функция на самолета е да бъде комуникационно реле; той преобразува данни между иначе несъвместими системи. Използван предимно в Близкия изток, E-11A осигурява връзка през планински терен, предлагайки уникалната възможност за свързване на различни радиостанции и различни канали за данни. E-11A беше полезен за решаването на основен проблем, пред който са изправени въоръжените сили на САЩ: позволяване на системи, които не биха могли да комуникират помежду си при нормални обстоятелства, да комуникират директно. Решението на ВВС да пенсионират самолета идва като доста внезапна промяна; Съвсем наскоро, през миналата година, компанията заяви, че е заинтересована от закупуването на още от самолетите, пише в анализа за TNI журналистът и адвокат Харисън Кас.

Един недостатък на EA-11A е малкият размер на флота му,

като в момента в експлоатация са само седем самолета. Оперативните ограничения са сериозни; EA-11A предлага само ограничени зони на покритие и изисква непрекъснато присъствие във въздуха. Освен това, тъй като самолетът е задължително разположен на или близо до фронтовата линия, за да изпълнява задачата си, той е постоянно изложен на заплахи. Предвид малкия брой E-11A в експлоатация, загубата дори на един може да бъде катастрофална - а малкият брой означава, че самолетът не може да бъде използван в мащабен конфликт срещу равностоен или почти равностоен противник. Така че, докато платформата работи, тя няма да предложи голяма стойност във вида война, за която Пентагонът сега се готви.

Като заместител, възможностите ще бъдат компенсирани от хибриден SATCOM терминал, разработен от AFRL Global Lightning от 2018 г. С вече инвестирани 300 милиона долара, новата многоантенна система се свързва с множество сателитни съзвездия. Сателитната мрежа включва както военни сателити, така и търговски сателити, подобни на Starlink. В резултат на това тя е много по-разпределена от E-11A, който концентрира важна функция в една платформа; отделните сателити са вместо това възел в разпределена мрежа, където рискът и функцията са разпръснати.

Новият хардуерен терминал ще бъде инсталиран на много самолети - подобно на многомрежова рутерна и антенна система, закрепена към съществуващи платформи. По същество ВВС превръщат всеки самолет в комуникационен възел. Първите самолети в инвентара на ВВС, които ще получат ъпгрейда, ще бъдат B-1B Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и F-15 Eagle. Тези самолети изпълняват мисии на дълги разстояния и действат дълбоко в оспорвано въздушно пространство, с необходимост от постоянни актуализации на данни, информация за целите и координация. Модернизацията ще бъде полезна, за да позволи на тези самолети да получават и изпращат данни за насочване, без да разчитат на самолет за реле наблизо. В крайна сметка, F-22 Raptor и различни танкери също ще получат подобренията.

Стратегически, преминаването е от централизирано въздушно реле към разпределена космическа мрежа. Предимствата са глобално покритие, резервиране и оцеляване. Тактическите ползи са споделяне на данни в реално време, подобрено насочване и по-бързи цикли на вземане на решения.

Ако програмата за сателитни комуникации успее, както се очаква, други програми за въздушна комуникация биха могли да бъдат изложени на риск - по-специално включително E-7 Wedgetail, който ВВС наскоро се ангажираха да закупят след много години скептицизъм. Въпреки огромната си цена, Wedgetail също може да се изправи пред закриване, тъй като ВВС преминават към космическо проследяване. В по-широк план, ролите на въздушните разузнавателни служби (ISR) мигрират към орбита, тъй като Пентагонът все повече залага на космоса пред самолетите за основна сензорна и комуникационна работа.

Може би най-важното е, че те просто не са доказани по същия начин, както въздушните системи. Преместването в космоса решава проблема с мащабируемостта, но въвежда нови променливи и нови неизвестни.