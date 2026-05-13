5-месечната дъщеря на Пийт Дейвидсън говори по цял ден

Пийт Дейвидсън разкри, че дъщеря му вече говори постоянно - по цял ден. А бебето е едва на 6 месеца. Елси Хюит дари комика с момиче, което носи името Скоти, през декември 2025 г.

32-годишният актьор е развълнуван за бъдещето с дъщеря си, но засега се наслаждава на това да вижда опитите на Скоти да комуникира.

"Толкова съм развълнуван дъщеря ми да порасне. Тя е на 5 месеца сега. Тя стои по корем. Тя е наистина, наистина общителна. Тя опитва да говори сега. Тя говори по цял ден, но просто казва "ля". Така че ние някак говорим по цял ден и тя е толкова малка. Тя е толкова сладка. Наистина невероятно е. Толкова е забавно", казал е Пийт по време на запис на подкаста "The Pete Davidson Show", предават от "People".

