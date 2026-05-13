Тенденции при панталоните за пролет/лято 2026

Пролетта вече е в своя разгар. Досега имаше и студени дни, но вече очакваме основно слънчево и топло време, по-високи температури. И както е логично - доста дами подменят своя гардероб. През пролет/лято 2026 има много интересни тенденции, що се касае до панталоните. Ето кои са те, според британското издание на "Cosmopolitan".

Карго панталони

Едно завръщане от началото на века. Тогава беше изключително модерно дамите да носят карго панталони. Сега те отново стават абсолютен хит. Говорим за дълги, широки, овърсайз панталони, които могат да стоят небрежно и бунтарско - с много джобове, големи джобове надолу по краката, с шнуроре, ципове. Обикновено са в земни и неутрални цветове - маслинено зелено, войнишко зелено, цвят каки, разновидности на кафявото и сивото. Има такива панталони от памук, но дори и от сатен.

Спортен лукс с кантове отстрани

Спортният стил определено се завърна през 2026 г. И няма да сбъркате, ако заложите на него. Много големи модни марки напоследък включиха в колекциите си спортни долнища с емблематичните кантове отстрани. Независимо дали говорим за анцугови долнища или просто по-широки спортни панталони, нека те имат по 2-3 канта отстрани. Черно с бяло е вечна класика, но сега хит за анцузите и кантовете са всякакви цветове - и розово, зелено, жълто, синьо и т.н. Тази тенденция е леко ретро, но стои страхотно.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net