Лектор и философ: Какъв е Си Дзинпин зад затворените врати

Лидерът на Китай Си Дзинпин все още остава една от най-непрозрачните фигури в световната политика, а възгледите му за съперниците и партньорите са строго контролирани от хореография на публичните му изяви.

В частни срещи с чуждестранни лидери, запечатани в разказите на присъстващите, заедно с от време на време "горещ микрофон“, дават възможност да се очертае по-ясен портрет. Той е на лидер, който няма близки съперници за власт в Китай, който не се колебае да поучава по-малко влиятелни лидери и който се държи като цар-философ по модела на древните китайски владетели.

Си има изградено мнение за Тръмп от десетилетие?

И поне според един от разказите, Си е формирал своята преценка за президента Тръмп преди близо десетилетие - преценка, която вероятно е оформила подхода му към глобалните дела оттогава, включително как се справи с американския президент, който пътува към Пекин, пише The New York Times.

Беше края на 2016 година, когато Тръмп изуми света, печелейки първия си мандат. Тогава Си провежда последната си среща с тогавашния президент Барак Обама. Срещата им на върха е в Перу, а според Бен Роудс, зам.-съветник по националната сигурност в администрацията на Обама, който е присъствал на срещата, Си изглеждал озадачен как американските избиратели биха могли да изберат някой толкова нетрадиционен.

Обама се опитал да обясни на китайския лидер, че възходът на Тръмп е знак за икономическо разочарование в Съединените щати, отчасти заради загубата на работни места в производството в полза на Китай и кражбата на интелектуална собственост. Си, според Роудс, бил недоволен от обяснението.

Той остави писалката си, скръсти ръце и каза: "Ако един незрял лидер хвърли света в хаос, тогава светът ще знае кого да обвини".

Сега, докато се отправя към среща на върха с Тръмп в Пекин, Си ще иска да представи Китай като стабилна и силна световна сила като същевременно бъде достатъчно помирителен, за да запази крехкото търговско примирие с американците, на мнение са анализатор по международна политика.

"Очаквам, че Си ще покаже уважение към Тръмп, но няма да го ласкае“, на мнение е Сюзън Шърк, автор на "Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise“.

Как лекторът Си се отнася към средните сили

Ако китайският лидер се отнася към Вашингтон с предпазлива сдържаност, е по-малко вероятно да се въздържа от средни сили като Канада и Великобритания.

През 2022 година Си се изправи срещу тогавашния премиер на Канада Джъстин Трюдо в края на срещата на върха на Г-20 в Индонезия и го обвини, че е разкрил пред медиите подробности от разговорите между тях от предния ден. Напрегнатият разговор между двамата мъже, които стояха близо един до друг и говореха чрез преводачи, беше заснет от оператор на новинарски предавания.

С настоящия канадски лидер, премиера Марк Карни, Си се опита да определи правилата за това как трябва да общуват, заявявайки, че не иска да бъде критикуван публично.

По време на първата среща между двамата, което се проведе в Южна Корея, Си е избрал да прекара първите 10 и повече минути в обсъждане на това как иска да бъде личното взаимодействие, спомня си Карни на събитие на Института Лоуи в Сидни през март.

Карни обобщи посланието на Си: "Няма изненади. Ако наистина ви е грижа за нещо, бъдете ясни“, каза канадският премиер и добави: "Искам да кажа, че не го е казал по този начин, но аз го тълкувам. Не ме поучавайте публично. Изнасяйте проблемите директно при мен".

Философът Си и как общува с могъщите

Китайската комунистическа партия търси легитимност, като се представя за пазител на хилядолетната цивилизация на Китай. Си затвърждава тази традиция, като се държи като един от древните китайски царе-философи, чиито задължения включват прилагане на конфуциански ценности към управлението и държавното дело.

"В китайската политическа култура висшият лидер не би трябвало да се интересува от ежедневните светски неща“, каза Зоуи Лиу, старши сътрудник в Съвета по външни отношения. "Лидерите са "синове на небето“ и би трябвало да се занимават с философски въпроси".

Това не само засилва значението на един лидер, но и подчертава величието на китайската култура за западните лидери, надяващи се да променят поведението на Пекин.

Това бързо стана очевидно за президента Обама по време на държавно посещение в Пекин през 2014 г. След дълга частна вечеря със Си в оградения комплекс на лидерите, известен като Джуннанхай, помощниците на Обама очакваха да чуят, че двамата лидери са говорили за спорни въпроси като Южнокитайско море.

"Всъщност те проведоха продължителна дискусия за това дали има съвместимост между индивидуалистичните общества и колективистичните конфуциански общества“, каза Роудс, бившият съветник на Обама.

Подобна е ситуацията и със срещата с президента Байдън, на когото Си е казак, че "демокрациите „не могат да бъдат устойчиви през 21-ви век“, защото изискват национален консенсус.

Чувството за имперско величие на Си беше заснето два пъти на горещ микрофон с президента на Русия Владимир Путин. През 2023 г., докато се сбогуваше с руския лидер в Москва, Си можеше да бъде чут да казва: "В момента има промени, каквито не сме виждали от 100 години, и ние сме тези, които ги движим".

Две години по-късно на военен парад в Пекин лидерите бяха чути на камера да обсъждат безсмъртието и напредъка в биотехнологиите.