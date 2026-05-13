Изтеглянето на войски на САЩ от Германия може да се обърне срещу Тръмп

На пръв поглед решението на администрацията на Тръмп да изтегли два батальона от Германия и да отмени планираното разполагане на ракети със среден обсег наземно изстрелване там изглежда като победа за тези, които са за намаляване на американското военно присъствие в чужбина или за приоритизиране на Индо-Тихоокеанския регион пред Европа. Но как Съединените щати ще се съкратят и ще префокусират своите външнополитически амбиции е от огромно значение. И начинът, по който беше прието това съобщение, в крайна сметка може да се окаже неуспех както за така наречените "сдържатели", така и за "приоритизиращи", докато се стремят да променят външнополитическата стратегия на САЩ, пише в анализа за Responsible Statecraft Джордж Бийби, директор на "Гранд Стратегия" в Института Куинси.

За Съединените щати възходът на Китай и естеството на предизвикателствата, които той поставя, означават, че Европа вече няма да бъде основна арена на геостратегическа конкуренция, както беше по време на Студената война, и че Вашингтон вече не може да си позволи да използва НАТО като средство за вестернизиране на бившите държави от Варшавския договор и съветските републики, както правеше през по-голямата част от периода след Студената война.

Доколкото Европа ще бъде ценна за Съединените щати, тя ще бъде като стабилизиращ противовес на съперничещите си сили в зараждащия се многополюсен ред и като партньор на Съединените щати в нашата високотехнологична конкуренция с Китай. Европа, която е икономически застояла, демографски слаба, вътрешно разкъсана и хронично склонна към кризи, не може да балансира срещу руската мощ, камо ли да помогне на Съединените щати да се справят с Китай. До степента, до която изисква все по-оскъдни американски военни ресурси, НАТО отнема от способността на Вашингтон да концентрира силата и вниманието си върху Индо-Тихоокеанския регион.

А очевидното нежелание на Европа да използва дипломация за управление и смекчаване на заплахите, породени от Русия - която тя възприема като далеч по-враждебна и агресивна от администрацията на Тръмп - само увеличава вероятността от нови конфликти и насърчава по-голямо стратегическо съгласуване между Москва и Пекин, като по този начин прави китайската главоблъсканица на Америка още по-сложна и предизвикателна. За Русия войната в Украйна е само едно бойно поле в по-голяма борба за защита срещу заплахите, които възприема от Съединените щати и НАТО, чийто размер се е удвоил от края на Студената война, дори след като Москва загуби бившите си съюзници от Варшавския договор. Един от най-мощните стимули на Кремъл да приеме компромисно уреждане на войната е признанието му, че дори и да постигне всичките си декларирани териториални амбиции в Украйна, той все още ще се изправи пред значителна военна заплаха от НАТО и следователно ще има сериозна причина да търси преговори за контрол върху въоръженията със Запада, което ще бъде почти невъзможно, ако войната остане неуредена.

Друго е разбирането на Москва, че нормализираните отношения със Съединените щати биха намалили зависимостта на Русия от Китай (която войната в Украйна значително задълбочи) и биха предоставили на Кремъл по-голямо геополитическо пространство за маневриране в зараждащия се многополюсен свят. Всички тези съображения би трябвало да доведат до американска политика на контролирано, а не рязко, ребалансиране в рамките на НАТО, при което това ребалансиране е хармонизирано с усилията за възстановяване на икономическото, военното и културното здраве на Европа и нормализиране на отношенията с Русия.

Тъй като европейците поемат по-голяма отговорност за собствената си самозащита,

Съединените щати трябва да обезкуражават разпространението на ядрени оръжия сред членовете на НАТО, което би могло да дестабилизира отношенията с Русия и да увеличи вероятността за разпространение в други части на света. Съединените щати не трябва да отменят плановете за оръжия, които Русия възприема като заплашителни, без да получат отстъпки от Москва, тъй като това би обезкуражило руските компромиси относно Украйна и относно по-широката ѝ военна позиция.

Изтеглянето на войските на администрацията на Тръмп от Германия прави почти обратното. Обявявайки решението си с малко предварително уведомление, Тръмп остави НАТО с неадекватни средства за противодействие на нарастващия брой хиперзвукови ракети със среден обсег "Орешник" на Русия. Тази празнина разпали опасенията, че ядреният чадър на САЩ е ненадежден и увеличи шансовете за разпространение на ядрени оръжия в Европа. Резултатът може да бъде постоянна нестабилност в Украйна и други европейски горещи точки, съчетана с Европа, твърде недоверчива, за да се ангажира с Русия, но и твърде слаба, за да я възпре. А Европа, склонна към кризи, не би улеснила намаляването на американското участие там. Как е трябвало да се справи с това?

Роналд Рейгън е постигнал прагматичен баланс в подхода си към донякъде подобното предизвикателство, породено от разполагането на ракети със среден обсег SS-20 от Съветския съюз по време на Студената война. Това са високоточни мобилни системи с множество бойни глави, чийто обсег е под ограниченията в договорите за стратегически оръжия, и те предизвикват опасения в Европа, че Съединените щати няма да се изложат на риск, като използват междуконтинентални ракети, за да отговорят на съветските ядрени удари на ниво театър на военни действия срещу съюзници от НАТО.

За да увери съюзниците от НАТО в защитата на САЩ, да стимулира Москва да преговаря за ограничения върху тези ядрени сили със среден обсег и да осигури ефективно възпиране, ако усилията за контрол върху въоръженията се провалят, администрацията на Рейгън използва "двупосочна" политика на разполагане на ракети Pershing II в Западна Германия, като същевременно предлага да ги премахне, ако Кремъл се съгласи да прекрати собственото си разполагане.

Москва първоначално се възпротиви на това предложение, като прекрати преговорите за контрол върху въоръженията със Съединените щати с надеждата, че мирното движение на Западна Германия ще осуети плановете на Рейгън. Но разполагането на високоточни Пършинг II върна Москва на масата за преговори, като провокира съветските опасения, че тези оръжия биха могли да поразят укрепени цели в западната част на СССР и да унищожат съветските командни и контролни съоръжения с малко предупреждение. Рейгън и съветският лидер Михаил Горбачов в крайна сметка се съгласиха на Договора за ядрените сили със среден обсег (вече несъществуващ), забранявайки всички ракети от този клас. Може ли Тръмп да постигне подобен, рейгъновски баланс между възпиране и дипломация? Това ще изисква повече от прагматично президентско ръководство. Ще изисква и добре управляван междуведомствен процес във Вашингтон. Преориентирането на НАТО - както и адаптирането към по-широките изисквания на един по-сложен, многополюсен свят - ще бъде много по-трудно, ако Белият дом не балансира противоречащите си национални и бюрократични интереси и не гарантира, че напредъкът към една цел не подкопава напредъка към друга.