Вкусна и лесна рецепта: Свинско месо с зеленчуци в тиган

Необходими продукти (за 4 порции):

600 г свинско месо (бута или плешка, нарязана на кубчета или ивици)

2-3 моркова

2 чушки (червена и/или зелена)

1-2 глави лук

2-3 скилидки чесън

1-2 тиквички (по желание)

200 г гъби (печурки или други)

1-2 домата или 2-3 с.л. доматено пюре

3-4 с.л. олио или зехтин

Подправки: сол, черен пипер, червен пипер, чубрица или риган, малко кимион (по желание)

По желание: соев сос (2-3 с.л.) или малко бяло вино за аромат

Пресен магданоз за поръсване

Начин на приготвяне

Подготовка на продуктите: Нарежете месото на хапки. Почистете и нарежете всички зеленчуци – лукът на полумесеци, морковите на кръгчета или пръчици, чушките и тиквичките на ивици, гъбите на филийки, чесъна ситно.

Запържване на месото: В голям тиган или wok загрейте 2-3 с.л. олио на силен огън. Добавете месото и запържете до златисто (около 5-7 минути). Извадете го временно в чиния.

Зеленчуците: В същия тиган добавете лука и морковите, запържете 3-4 минути. Добавете чесъна, чушките и гъбите. Гответе още 4-5 минути, докато омекнат.

Върнете месото в тигана. Добавете доматите/пюрето, подправките и (ако използвате) соев сос или вино. Разбъркайте добре. Намалете огъня и задушете под капак 10-15 минути, докато месото и зеленчуците станат меки. Ако трябва, добавете малко вода или бульон. Пробвайте и коригирайте солта и подправките. Поръсете с пресен магданоз.

Поднасяйте топло с гарнитура от ориз, картофи, булгур или просто с хляб и салата.

Време за приготвяне: около 40-45 минути.