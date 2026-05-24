Рецептата Dnes: Картофена салата с риба тон

Коя е любимата ви салата с риба тон? Днес от кулинарната рубрика на Az-jenata.bg споделяме една вкусна рецепта за италианска салата с картофи и риба тон. Лесна за приготвяне за делник и празник.
Съставки:
- 1 кг картофи
- 160 г риба тон в зехтин, отцедена
- 200 г чери домати, разрязани наполовина
- 130 г маслини, без костилки
- 100 г червен лук, нарязан
- 1 с.л. каперси, отцедени
- За дресинга:
- 30 мл зехтин екстра върджин
- 1 с.л. каперси, нарязани
- сокът на 1 лимон
- 2 с.л. винен оцет
- нарязани пресен босилек и магданоз на вкус
- сол и черен пипер на вкус
Приготвяне:
- Обелете и нарежете картофите като за салата.
- Сварете ги в леко подсолена вода.
- След като са готови, може да ги отцедите.
- Сложете ги в купа и оставете да се охладят.
- След това добавете останалите съставки.
- Съставките за дресинга комбинирайте много добре и овкусете салатата.
- Покрийте купата със свежо фолио.
- Сложете я в хладилник за 20-30 минути преди сервиране.