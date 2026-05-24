IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Рецептата Dnes: Картофена салата с риба тон

Много вкусна

24.05.2026 | 12:50 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Коя е любимата ви салата с риба тон? Днес от кулинарната рубрика на Az-jenata.bg споделяме една вкусна рецепта за италианска салата с картофи и риба тон. Лесна за приготвяне за делник и празник. 

Съставки:

  • 1 кг картофи 
  • 160 г риба тон в зехтин, отцедена
  • 200 г чери домати, разрязани наполовина
  • 130 г маслини, без костилки
  • 100 г червен лук, нарязан
  • 1 с.л. каперси, отцедени
  • За дресинга:
  • 30 мл зехтин екстра върджин 
  • 1 с.л. каперси, нарязани
  • сокът на 1 лимон
  • 2 с.л. винен оцет
  • нарязани пресен босилек и магданоз на вкус
  • сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

  • Обелете и нарежете картофите като за салата. 
  • Сварете ги в леко подсолена вода. 
  • След като са готови, може да ги отцедите. 
  • Сложете ги в купа и оставете да се охладят. 
  • След това добавете останалите съставки. 
  • Съставките за дресинга комбинирайте много добре и овкусете салатата. 
  • Покрийте купата със свежо фолио. 
  • Сложете я в хладилник за 20-30 минути преди сервиране.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

картофена салата риба тон кулинария
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem