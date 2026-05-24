Рецептата Dnes: Картофена салата с риба тон

Коя е любимата ви салата с риба тон? Днес от кулинарната рубрика на Az-jenata.bg споделяме една вкусна рецепта за италианска салата с картофи и риба тон. Лесна за приготвяне за делник и празник.

Съставки:

1 кг картофи

160 г риба тон в зехтин, отцедена

200 г чери домати, разрязани наполовина

130 г маслини, без костилки

100 г червен лук, нарязан

1 с.л. каперси, отцедени

За дресинга:

30 мл зехтин екстра върджин

1 с.л. каперси, нарязани

сокът на 1 лимон

2 с.л. винен оцет

нарязани пресен босилек и магданоз на вкус

сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

Обелете и нарежете картофите като за салата.

Сварете ги в леко подсолена вода.

След като са готови, може да ги отцедите.

Сложете ги в купа и оставете да се охладят.

След това добавете останалите съставки.

Съставките за дресинга комбинирайте много добре и овкусете салатата.

Покрийте купата със свежо фолио.

Сложете я в хладилник за 20-30 минути преди сервиране.