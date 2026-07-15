82-годишна писателка осъди Тръмп за 5 млн. долара за сексуално посегателство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е платил 5,6 милиона долара на писателката Е. Джийн Карол, след като гражданско жури го призна за виновен за сексуално посегателство и клевета срещу нея, сочат съдебни документи.

"Преди три години единодушно жури от девет души призна президента Тръмп за виновен в сексуално посегателство и клевета срещу Е. Джийн Карол", заяви нейният адводат Роберта Каплан, предаде БГНЕС.

"Днес с удоволствие съобщаваме, че тя е получила обезщетението, което журито ѝ присъди

в резултат на това решение", добави тя.

В края на юни Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Тръмп срещу първоначалното решение от май 2023 г., с което по същество това решение стана окончателно, предаде АФП.

Карол, бивша журналистка и колумнистка, която днес е на 82 години, обвини президента, че я е нападнал в пробна на нюйоркски универсален магазин през 1996 г.

Когато обвиненията бяха публикувани в книга от 2019 г.,

Тръмп я нарече "луда" и каза, че тя е измислила цялата история.

В отделно дело за клевета в Ню Йорк Тръмп беше осъден да плати 83,3 милиона долара на Карол. Това решение беше потвърдено при обжалване, но изпълнението му остава спряно.