82-годишна писателка осъди Тръмп за 5 млн. долара за сексуално посегателство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е платил 5,6 милиона долара на писателката Е. Джийн Карол, след като гражданско жури го призна за виновен за сексуално посегателство и клевета срещу нея, сочат съдебни документи.
"Преди три години единодушно жури от девет души призна президента Тръмп за виновен в сексуално посегателство и клевета срещу Е. Джийн Карол", заяви нейният адводат Роберта Каплан, предаде БГНЕС.
"Днес с удоволствие съобщаваме, че тя е получила обезщетението, което журито ѝ присъди
в резултат на това решение", добави тя.
В края на юни Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Тръмп срещу първоначалното решение от май 2023 г., с което по същество това решение стана окончателно, предаде АФП.
Карол, бивша журналистка и колумнистка, която днес е на 82 години, обвини президента, че я е нападнал в пробна на нюйоркски универсален магазин през 1996 г.
Когато обвиненията бяха публикувани в книга от 2019 г.,
Тръмп я нарече "луда" и каза, че тя е измислила цялата история.
В отделно дело за клевета в Ню Йорк Тръмп беше осъден да плати 83,3 милиона долара на Карол. Това решение беше потвърдено при обжалване, но изпълнението му остава спряно.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.