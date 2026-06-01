Решение на Тръмп поставя под въпрос наказанието за руски военни престъпления

Роксолана Макар преодоля ледените пътища и заплахата от удари с дронове, за да интервюира жена в украинския град Изиум, която заяви, че руските сили са я измъчвали.

Заобиколен от гори и земеделски земи, Изиум все още носи белезите от руската окупация през 2022 г., която остави разрушени мостове и сгради. Жената разказа на Макар, разследваща военни престъпления за украинска неправителствена организация, че руски войници я задържали в завод за батерии за 10 дни през същата година.

Там, според жената, тя била бита, подлагана на електрошок, задушавана с противогаз и изнасилвана.

Ужасена от предполагаемите зверства на Русия, Макар се стреми да документира такива разкази, преди доказателствата да бъдат унищожени и спомените да избледнеят. Но тя се притеснява, че по-малко извършители ще отговарят за престъпленията си, след като САЩ спряха финансирането на нейната организация „Truth Hounds“ и десетки други, търсещи справедливост в най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Откакто Нюрнбергските процеси срещу нацистките военни престъпници, САЩ са се застъпвали за отчетност за много от най-ужасните зверства в света, подкрепяйки разследвания и трибунали. Но администрацията на американския президент Доналд Тръмп съкрати десетки милиони долари от финансирането за тази работа миналата година, когато намали помощта за развитие в чужбина, за да прокара програмата на президента „Америка на първо място“, според преглед на Ройтерс на правителствени данни и интервюта с осем настоящи и бивши американски служители. Украйна беше най-големият единичен получател, казаха служителите.

Генералната прокуратура на Украйна твърди, че е завела над 230 000 дела за военни престъпления, откакто Русия започна мащабната си инвазия през 2022 г. Обвиненията включват нападения срещу цивилни и гражданска инфраструктура, отвличане и депортиране на деца, изтезания и сексуално насилие.

Държавният департамент заяви, че САЩ прехвърлят финансовата тежест на войната към Европа и други "желаещи партньори", но все пак предоставят значителна помощ на Украйна, включително програми за "военни престъпления, правосъдие и отчетност за зверствата".

За да разбере последствията от съкращенията, Ройтерс интервюира над 40 членове на обширна мрежа, подкрепяна от САЩ, ангажирана с разследване на военни престъпления в Украйна, подпомагане на съдебни преследвания и подкрепа на жертвите. Сред тях бяха служители на правоохранителните органи, правни експерти, активисти за правата на човека и изследователи. Почти всички заявиха, че усилията им са били ограничени, което затруднява разследванията и намалява надеждите за справедливост.

Сред примерите, които дадоха: Truth Hounds трябваше да съкрати персонал, да спре проект за архивиране и да отложи обучението по международно право за съдии и прокурори.

Десетки чуждестранни експерти, които помагаха за събирането и анализа на доказателства от бойното поле, вече не могат да пътуват до Украйна, след като Държавният департамент намали подкрепата за претоварените прокурори в страната, според пет източника, запознати с въпроса.

А плановете за възстановяване на съдебна палата, разрушена по време на войната, бяха спряни, след като администрацията на Тръмп разформирова Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) и прекрати програма на стойност 62 милиона долара за укрепване на украинската съдебна система, заяви източник, запознат с дейността на USAID.

Руската инвазия създаде огромно търсене в Украйна за арести и съдебни процеси срещу обвинените в зверства. Дори когато финансирането от САЩ достигна своя пик при Байдън, натоварването претовари украинските прокурори, които към 1 април бяха постигнали 252 осъдителни присъди за военни престъпления. Освен това прокуратурата заяви, че е идентифицирала 1 175 заподозрени и е повдигнала обвинения срещу 842.

Високопоставените заподозрени биха могли да бъдат съдени в Международния наказателен съд (МНС) в Хага, който иска ареста на президента Владимир Путин. Дела се водят и в съдилища в САЩ и Европа.

Ройтерс проследи над 283 милиона долара американско финансиране, предназначено поне в значителна степен за инициативи за военни престъпления в Украйна от 2022 г. насам, чрез интервюта с над две дузини източници и преглед на публични съобщения, правителствени документи и доклади на надзорни органи.

Трудно е да се определи точно колко помощ предоставя Вашингтон поради броя на участващите американски агенции и получатели. Безвъзмездните средства понякога се разпределят между няколко организации, обхващат няколко години или включват средства за други приоритети. САЩ също така предоставя експертен опит и разузнавателна информация.

Високопоставен източник в Украйна заяви, че съкращенията на Тръмп засягат около половината от финансираните от САЩ проекти в страната, които насърчават отчетността за военни престъпления и върховенството на закона.

Администрацията стартира една нова програма.

През март Държавният департамент заяви, че ще предостави до 25 милиона долара за подпомагане на връщането на изчезнали украински деца – кауза, за която се застъпва първата дама Мелания Тръмп. Получателите все още не са обявени.

Новата субсидия последва съкращения в други програми със същата цел, включително инициатива на Йейлския университет, която е проследила хиляди изчезнали украински деца до места в Русия и на територии, окупирани от Русия.

Лабораторията за хуманитарни изследвания на Йейлския университет по обществено здраве ще остане без средства през август, след като Държавният департамент задържа около 8 милиона долара финансиране, съобщи пред Ройтерс нейният изпълнителен директор Натаниъл Реймънд.

Truth Hounds помага за проследяването на заподозрени във военни престъпления от 2014 г., когато руските сили завзеха украинския полуостров Крим. Ройтерс придружи разследващите от групата по време на тридневно пътуване до североизточния регион Харков, за да събере повече свидетелства.

В Изиум по пътищата бяха опънати мрежи за предотвратяване на руски дронови атаки, а по време на интервютата осветлението изгасваше поради удари по електроенергийната инфраструктура. В далечината се чуваше тътенът на артилерията.

Truth Hounds е документирала около 17 000 твърдения за военни престъпления в цяла Украйна, заяви съизпълнителният директор на групата Дмитро Ковал. Работата им се забави, когато организацията загуби финансирането от САЩ, което покриваше една трета от бюджета ѝ от 2023 г.

Съкращенията отразяват по-широко оттегляне на САЩ от работата по нарушенията на човешките права.

Миналата година администрацията на Тръмп закри офис на Държавния департамент, който от 1997 г. насам помагаше за координирането на глобалния отговор на масови зверства, разпусна екип на Министерството на правосъдието, който помагаше на Украйна да преследва военни престъпления, и изтегли САЩ от многонационална група, подготвяща дела срещу руски лидери за инвазията.

Администрацията също така наложи санкции на служители на Международния наказателен съд (МНС) заради опитите им да разследват предполагаеми престъпления, извършени от израелски лидери в Газа и от американски войници в Афганистан. САЩ не са член на МНС и отдавна отхвърлят правомощията му да разследва американци.

Други големи донори, включително Европейският съюз и Великобритания, заявяват, че остават ангажирани с постигането на справедливост за Украйна.

Но загубената американска помощ няма да бъде лесно заместена, заяви Уейн Джордаш, заместник-ръководител на Консултативната група за престъпления срещу човечеството (ACA), създадена от САЩ, ЕС и Великобритания за подкрепа на прокуратурата на Украйна. Миналата година Държавният департамент спря финансирането на две от трите основни организации в инициативата, включително фондацията за международно право на Джордаш, Global Rights Compliance, според скорошен одит на Службата на генералния инспектор на ведомството.

Държавният департамент заяви, че все още подкрепя прокуратурата на Украйна, националната полиция и инициативата ACA, без да предоставя подробности. Министерството на правосъдието заяви, че остава ангажирано с подкрепата на отчетността за военни престъпления.

Британското външно министерство отказа да коментира. От февруари Великобритания обяви допълнителни 5 милиона паунда (6,73 милиона евро) за подкрепа на правосъдието за украинските жертви на военни престъпления и 1,2 милиона паунда за помощ при проверката и проследяването на незаконно депортирани деца.

Говорителката на ЕС по външните работи Анита Хипер заяви, че държавите-членки са отпуснали 10 млн. евро (11,66 млн. долара) за създаване на специален трибунал, който да съди висши руски лидери за агресия срещу Украйна, и допринасят с 1 млн. евро за създаването на международна комисия по исковете, за да се гарантира, че Киев ще получи компенсация.

През май ЕС обяви финансиране в размер на 50 милиона евро за системата за защита на децата в Украйна и за търсене на справедливост за отвлечените деца.

Повечето предполагаеми места на престъпленията се намират на територия, окупирана от Русия,

или в Русия, където украинските следователи нямат достъп. Изследователите от Йейл използват сателитни снимки, публикации в руските социални медии и други отворени източници, за да проследят деца, отведени в над 200 обекта, за които твърдят, че са част от обширна руска мрежа за превъзпитание и милитаризация. Някои от тях по-късно са били настанени в руски приемни семейства или осиновени, посочват те в поредица от доклади.

Експерти по военни престъпления, изпратени от ACA, помагат на Украйна да прегледа случаите, за да идентифицира връзки, които биха могли да сочат умишлена стратегия от страна на руските лидери.

Украинските власти обвиняват Русия в над 20 500 депортации или принудителни премествания на деца и твърдят, че малко над 2000 деца са били върнати. Изследователи от Йейл оценяват, че може да са отведени 35 000. Русия отрича да е отвличала украински деца, като твърди, че ги е евакуирала от конфликтните зони за тяхната безопасност.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Ройтерс, че през юни 2025 г. Киев е предоставил на Москва списък с 339 деца, за които се твърди, че са се озовали в Русия. Украински официални лица заявиха, че списъкът е бил отправна точка за преговорите за връщането на всички изчезнали деца.

Хуманитарни организации като фондация "Емил", която работи в селата по фронтовата линия, използват заключенията на Йейл, за да помогнат за събирането на децата с техните семейства.

Последният път, когато Хана Замишляева видя сина си, Антон Волкович, беше на 14 януари 2022 г., когато го посети в пансион за деца със специални нужди в Олешки. Той беше на 19 години и се нуждаеше от постоянни грижи поради неврологично заболяване. Майката показа на журналистите от Ройтерс снимка на Волкович, седнал в инвалидна количка, стискащ плюшена сова.

През февруари същата година руските сили окупираха града в южния украински регион Херсон. Замишляева поддържаше връзка с училището по телефона. Но през следващите месеци учениците и част от персонала бяха преместени на места, по-дълбоко в окупираната от Русия територия, където тя не можеше да се свърже с тях, каза тя.

От 87-те ученици в Олешки преди окупацията 13 са се върнали, каза Ламберт. Фондацията ѝ получи информация за местонахождението на Волкович през март, но от Русия няма потвърждение.