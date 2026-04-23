Принц Хари пристигна в Украйна на неочаквано посещение

Принц Хари пристигна в Киев на изненадващо посещение и отдаде почит на Украйна за "смелата и успешна" защита на Европа срещу Русия, съобщи британският всекидневник "Сън", цитиран от "Укринформ".

"Хубаво е да се завърна в Украйна – страна, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа. Важно е да не губим от поглед значението на това", каза принц Хари в коментар за изданието.

Очаква се принц Хари да участва във Форума за сигурност в Киев. Херцогът на Съсекс изрази надежда, че ще може да напомни на хората по света пред какво е изправена Украйна.

Това е третото посещение на Хари в Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Русия.

Принцът планира да посети и сапьорите от благотворителната организация HALO Trust, която беше подкрепяна от покойната му майка, принцеса Даяна. Освен това Хари, който прекара 10 години в британската армия, ще се срещне с украински участници в неговата фондация "Игри на непобедимите", която помага на ранени ветерани да се възстановяват чрез спорт.

"Тук съм, за да се върна на място, да се свържа отново и да изслушам, да напомня на хората у дома и по света с какво се е изправила Украйна и да подкрепя хората и партньорите, които вършат изключителна работа всеки час от деня в невероятно трудни условия", каза принц Хари.

Преди пътуването му до Украйна той бе на четиридневно посещение със съпругата си Меган в Австралия миналата седмица.

Принц Хари е посетил Киев за последно през септември 2025 г., когато е бил на мястото на една от руските атаки.