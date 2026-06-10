Имало ли е драма на снимачната площадка на "Еуфория"? Сидни Суини проговори

Сидни Суини най-накрая сложи точка на слуховете около дългото забавяне на "Еуфория" ("Euphoria").

28-годишната актриса коментира спекулациите, че графиците на актьорите или драми зад кулисите са допринесли за огромната пауза между сезоните, в ново интервю за Vanity Fair, публикувано във вторник, 9 юни.

"Искам да кажа, всички ние пораснахме заедно в този сериал, така че честно казано е лудост да гледаш как социалните мрежи и пресата завъртат нещата", казва Суини, която играе Каси Хауърд в драмата на HBO още от дебюта ѝ през 2019 година.

Коментарите ѝ идват след години спекулации какво точно е причинило забавянето между втория и третия сезон на "Еуфория". Първоначално се очакваше продукцията на сезон 3 да започне през 2024 г., но стартът беше отложен заради стачките на актьорския синдикат SAG-AFTRA и Гилдията на сценаристите на Америка (Writers Guild of America - WGA), както и заради съобщения за забавяне в разработването на сценариите.

"Моят график не влияе на сериала"

Суини признава, че ѝ е било дори забавно да наблюдава как се разпространява предположението, че графиците на актьорите са блокирали работата по сериала.

"Бях в first position към HBO", обяснява тя - термин, който в индустрията означава, че даден проект има договорен приоритет пред всички останали професионални ангажименти на актьора: "Тоест в момента, в който те кажат: "Хей, това е първият снимачен ден", аз по закон нямам право да правя нищо друго. Така че моят график не влияе на сериала."

Актрисата подчертава, че същото е важало и за останалите ѝ колеги.

"Всички бяхме в first position, така че не беше така, сякаш някой от нашите графици е задържал продукцията."

От премиерата на "Еуфория" насам много от младите звезди в сериала се превърнаха в едни от най-търсените актьори в Холивуд. Високо оцененото изпълнение на Суини като Каси Хауърд изстреля кариерата ѝ на ново ниво и доведе до роли в "Белият лотос" ("The White Lotus") и големи филмови проекти като "Прислужницата" ("The Housemaid") и "Обичам да те мразя" ("Anyone but You").

Какво се случва с Каси?

В същото интервю Суини разказва и за дългогодишната си работа със създателя на сериала Сам Левинсън. По думите ѝ той започнал да ѝ говори за бъдещето на Каси години преди камерите на сезон 3 изобщо да тръгнат. Още докато приключвал вторият сезон, Левинсън ѝ се обаждал и ѝ споделял идеи накъде може да поеме историята на героинята ѝ.

"Така че години преди да започнем снимките на третия сезон знаех, че ще съм омъжена за Нейт, че ще живеем в крайградски квартал и че Каси ще бъде по-луда от всякога", казва Суини.

Въпреки че е знаела общата посока, в която ще се развие животът на Каси, актрисата разбирала конкретните детайли едва когато получавала сценариите.

В сезон 3 Каси добива известност като създателка на съдържание в OnlyFans - развитие, което според Суини има логика за героинята, предвид постоянната ѝ нужда от внимание, любов и външно потвърждение.

"Още от самото начало се вижда, че Каси има нужда да бъде обичана. Тя има нужда други хора да я валидират. Не знае как да обича себе си, освен ако някой друг не я обича. Мисля, че тя беше по-развълнувана от идеята всички тези хора да я обичат, да знаят коя е и да усеща, че светът ѝ вече не е толкова малък", обяснява Суини.

Голота, уязвимост и граници между актьор и герой

Актрисата говори и за разговорите, които е водила с Левинсън относно голотата, необходима за тази сюжетна линия. Суини подчертава разликата между себе си и героинята, която играе.

"Съгласна ли съм с всички решения на Каси? Бих ли направила лично тези избори? Не, разбира се. Но аз съм актриса, това е работата ми, а това е животът на Каси. За да ѝ отдам справедливост и да я изиграя така, както трябва да бъде изиграна, трябва да вдъхна живот на визията на Сам и да изиграя Каси по възможно най-уязвимия и безумен начин", казва тя.

Когато поглежда назад към сериала като цяло, Суини признава, че сбогуването с Каси е било горчиво-сладко, пише People.

"Всеки сезон, както казва Сам, той винаги го е снимал така, сякаш е последен. И мисля, че всички сме подхождали към него със същата нагласа. Затова винаги съм се сбогувала с Каси в последния снимачен ден, колкото и горчиво-сладко да е това, защото тя е толкова предизвикателна роля и ме разтяга като актриса", споделя тя.

Сезон 3 на "Еуфория" направи премиерата си на 12 април и приключи на 31 май. В него историята прескача 5 години напред и извежда героите отвъд гимназията East Highland - вече в света на възрастните.

Всички епизоди на "Еуфория" са достъпни в HBO Max.