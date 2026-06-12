Конспирация още в първия час от Мондиала: Шакира пратила двойник? ВИДЕО

Интернет потребители са убедени, че Шакира е била заменена от двойник на Световното първенство през 2026 г.

В четвъртък, 11 юни, Световното първенство започна в Мексико Сити с пищна церемония по откриването. Звезди като Джей Балвин, Мана, Лила Даунс и, разбира се, Шакира се качиха на сцената, за да дадат старт на най-големия Мондиал. А до момента самата Шащира се е появявала на повече Световни първенства от бившия си съпруг Жерар Пике.

И все пак нито фойерверките, нито музиката привлякоха вниманието на хората онлайн.

Няколко часа след шоуто в социалните медии започнаха да се разпространяват теории, твърдящи, че певицата, която е изпълнила официалния химн на турнира Dai Dai, всъщност не е колумбийската певица. Един потребител дори написа:

"Това не е Шакира. Вижте как пропуска стъпката, когато пее "Дай Дай". Това е дубльор. Шакира излъга всички."

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

Доказателствата? Според тези, които защитават теорията, звездата е изглеждала различно

Шакира изтича на терена в поразителен жълт тоалет, бели шорти, маратонки на платформа и огромни тъмни слънчеви очила, които допринесоха за мистиката дали това е Шакира или нейна двойничка. Звездата беше с тях и по време на репетицията преди голямото събитие. Много потребители също така посочиха, че косата ѝ изглежда е с различен нюанс от обичайния.

🎤⚽ ¡Así ensayó hoy Shakira en el Estadio Azteca! 🔥🏟️ La cantante colombiana afinó todos los detalles de lo que será su participación en la gran inauguración del Mundial 2026 🌎🏆, que se llevará a cabo el próximo jueves. ✨ Sin duda, la estrella está preparando un… pic.twitter.com/qyw9l5wDqn — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 9, 2026

С част от лицето ѝ, скрито зад очилата, и малко по-различен вид от този, с който са свикнали последователите ѝ, спекулациите се разпространиха бързо в X, TikTok и други платформи. В рамките на часове интернет обсъждаше дали наистина е Шакира... или не.

Досега екипът на певицата не е отговорил на слуховете. Има обаче един детайл, който категорично подсказва, че на терена наистина е била самата Шакира, пишат от Euronews.

Звездата има малък белег на челото си, който се вижда на множество снимки, направени през годините. Той може да се види например на изображения, разпространени от Associated Press от събитие, проведено в Ню Йорк през май 2026 г.

И да: същият белег се вижда и на изображенията от церемонията по откриването на Световното първенство.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Разбира се, винаги е възможно предполагаемият двойник да е прекарал месеци в изучаване на всяко движение на Шакира, да е учил хореографиите ѝ, да е копирал прическата ѝ и да е възпроизвеждал дори най-малкия белег по лицето, за да заблуди милиони зрители и десетки камери с висока разделителна способност.

Или просто всичко е спекулации и зрителите видяха Шакира.

Shakira before and after the World Cup opening ceremony 🤍 pic.twitter.com/bXM3pgWp9k — ❀˖° (@zhrdelly) June 12, 2026