Първите сто години на тризъбеца на Maserati – емблематичен символ между пистата и легендата

Още от дебюта си на Targa Florio през 1926 г., тризъбецът на Maserati преминава през цял век история, белязан от състезателни победи, емблематични модели и технологични върхове. Сто години по-късно този знаков символ се е утвърдил като глобален знак за италианско съвършенство.

2026 г. е година с изключително значение за Maserati, която отбелязва сто години от създаването на своя емблематичен символ – тризъбеца, както и първата си състезателна победа, постигната през 1926 г. на Targa Florio. Именно на 25 април 1926 г. Алфиери Мазерати, зад волана на легендарния Tipo 26, печели първо място в своя клас и осмо в общото класиране – началото на състезателна традиция, която ще се превърне в основа на идентичността на марката. Символът дебютира именно в това състезание и олицетворява произхода, амбицията и наследството на бранд, създаден да се състезава и да побеждава – както на пътя, така и на пистата.

По повод юбилея всички събития на Maserati по света през 2026 г. – от спортни прояви до concours d’elegance, от продуктови премиери до културни инициативи – ще превърнат този момент в манифест на идентичност и гордост за почитателите на тризъбеца по света. Това ще бъде изразено чрез нова комуникационна кампания, проследяваща сто години история и емоция чрез най-емблематичните автомобили на марката.

Допълнително признание за културното значение на символа идва от Министерството на предприятията и Made in Italy, което наскоро издаде официална пощенска марка по повод стогодишнината на тризъбеца – институционално признание за неговата стойност като израз на италианското съвършенство в над 70 пазара по света.

Санто Фичили, главен оперативен директор на Maserati, коментира:

„Тризъбецът въплъщава най-автентичната душа на Maserati. Роден на пистата през 1926 г., той носи наследството на компания, която се е научила да създава автомобили в преследване на десетите от секундата. Това е безценно наследство – съставено от състезателни победи, емблематични модели и технологични постижения – което хората в Maserati съхраняват и развиват всеки ден, в Модена и по света. През 2026 г. отбелязваме и 112 години от основаването на компанията, утвърждавайки се като най-дългогодишния бранд в Motor Valley и един от посланиците на Made in Italy на международната сцена. Малко автомобилни марки могат да се похвалят с толкова значими годишнини. Затова гледаме към бъдещето със същата стабилност и сила, с които изградихме своето минало.“

Символ, изкован в състезанията: 100 години Maserati на пистата

Логото на Maserati официално се появява през 1926 г., но започва да се оформя още през 1925 г., когато Марио Мазерати – единственият художник в семейството и единственият брат, който не е пряко ангажиран с автомобилния бизнес – създава първата рисунка на тризъбеца, съхранявана днес в архивите на Maserati в Модена. Вдъхновението идва от фонтана на Нептун в Болоня – символ, дълбоко свързан с идентичността на града и разположен само на няколкостотин метра от първата работилница на Maserati.

Тризъбецът прави своята първа официална поява същата година върху Tipo 26 – автомобила, с който Алфиери Мазерати участва в Targa Florio и печели първо място в класа до 1500 куб. см. Това е началото на дълга поредица от успехи, включително две поредни победи в Indianapolis 500 през 1939 и 1940 г., четири последователни победи на Targa Florio (1937–1940), девет победи във Формула 1 и световната титла през 1957 г. с Хуан Мануел Фанджо.

В по-ново време Maserati се завръща към победите с модела MC12, който между 2005 и 2010 г. печели шест международни шампионата FIA GT. От 2023 г. Maserati GT2 отново връща марката към състезанията със затворени колела, като днес има право на участие в над 20 шампионата по света.

С други думи, тризъбецът е роден на пистата – в праха на състезателните трасета и амбицията за победа – и десетилетия наред означава едно: съревнование. Връзката с моторните спортове никога не е прекъсвана, дори в периодите, когато Maserati се фокусира върху серийното производство на пътни автомобили.

Еволюцията на символа Maserati

Първият емблематичен знак, поставен върху Tipo 26, е правоъгълен и включва тъмен тризъбец върху светъл фон – решение, което бързо е заменено. Още в началото на 30-те години марката преминава към овална форма, която се превръща в иконична, използвайки червеното и синьото на Болоня и създавайки устойчива визуална идентичност за десетилетия напред.

През 1980 г. се въвежда версия със златен фон, а през 1997 г. логото е преработено по отношение на пропорции и стил, поставяйки началото на нов етап в развитието на марката.

Най-новата еволюция е част от т.нар. Maserati New Era, стартирала с MC20 през 2020 г., когато логото е модернизирано, запазвайки своята историческа същност, но придобивайки по-съвременен и елегантен облик. Промените засягат пропорциите, формата на трите върха и общата композиция, а цветовата палитра е редуцирана до бяло и дълбоко синьо – характерното Blu Maserati.

Емоционална кампания в името на тризъбеца и състезателното ДНК

Maserati стартира нова кампания, посветена на 100-годишнината на тризъбеца, превръщайки я в споделен момент между марката и нейните клиенти. Видео кампанията, излъчвана в официалните канали на бранда, събира миналото и настоящето чрез селекция от емблематични автомобили: Tipo 26, Ghibli и MC12 представят наследството, а GranTurismo Trofeo, Grecale Trofeo и MCXtrema – съвременната връзка със състезателния свят.

Историческите модели тръгват от бокса на Targa Florio и преминават в ново измерение, където наследството среща бъдещето. От праха на миналото се появяват съвременните модели, които се движат през величествена солна пустиня, оставяйки следи, оформящи гигантски тризъбец, видим от въздуха.

Видеото съчетава 3D анимация и изкуствен интелект, със специално създаден саундтрак и финално послание: „A Century of Stories, Signed with One Symbol“. Емоционалният заряд е подсилен от гласа на Мария Тереза де Филипис (1926–2016), възстановен чрез AI – първата жена, участвала във Формула 1, зад волана на Maserati 250F.

Специална пощенска марка за стогодишнината

На 9 април в Рим бе представена пощенска марка, посветена на юбилея на тризъбеца, част от серията „Excellences of the Production and Economic System“. Дизайнът, създаден от Centro Stile Maserati и доразвит от Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, съчетава съвременния символ с препратки към оригиналния дизайн от 1926 г.

Маркировката включва трикольора и надпис „CENTENARIO“, подчертавайки връзката с италианската идентичност. Разпространявана от Poste Italiane, тя е предназначена както за ежедневна употреба, така и за колекционери.

