Рецептата Dnes: Гръцкото изкушение Спанакопита

Спанакопита е едно от най-емблематичните традиционни гръцки ястия — солен пай със спанак и сирене, увит в тънки, хрупкави листа фило тесто. Произхожда от Гърция, където подобни пайове се приготвят от древни времена. Поднася се като предястие, лека вечеря или дори закуска. Комбинацията от свеж спанак, ароматни билки, кремообразно фета сирене и златисто хрупкаво тесто е просто неустоима!

Необходими продукти (за около 8–10 порции)

За плънката:

500–700 г пресен спанак (или 400–500 г замразен, добре отцеден)

200–300 г фета сирене (натрошено)

1 голяма глава лук (или 3–4 стръка пресен лук/праз), ситно нарязан

2–3 скилидки чесън (по желание), ситно нарязан

2–3 яйца (леко разбити)

3–4 с.л. зехтин (плюс още за намазване)

Голяма шепа пресни билки: копър, магданоз, мента (ситно нарязани) – около ½ чаша общо

½ ч.л. индийско орехче (настъргано)

Сол и черен пипер на вкус (внимавайте със солта заради фетата)

По желание: 1–2 с.л. галета или брашно за сгъстяване, ако плънката е много влажна

За тестото:

400–500 г фило тесто (1 пакет, размразено)

100–150 мл зехтин (или разтопено масло) за намазване на листовете

Приготвяне

Ако използвате пресен спанак, измийте го добре, нарежете го грубо и го задушете леко в тиган с малко зехтин, докато омекне и пусне водата си (5–7 минути). Отцедете добре всички течности (това е ключово, за да не стане тестото влажно). При замразен – размразете и изстискайте силно.

В тиган загрейте 2–3 с.л. зехтин. Запържете лука (и чесъна) до омекване. Добавете спанака, билките, индийското орехче, сол и пипер. Оставете да се охлади леко.

Към охладената смес добавете натрошената фета и разбитите яйца. Разбъркайте добре. Ако е нужно, добавете малко галета.

Предварително загрейте фурната на 180–190°C. Намазнете тавата със зехтин. Постелете 4–5 листа фило, като всяко намазвате обилно със зехтин (или масло). Разпределете плънката равномерно. Отгоре сложете още 4–5 листа фило, намазвайки всяко. Загънете краищата или нарежете отгоре на квадрати с остър нож за по-лесно сервиране.

Печете 45–60 минути, докато тестото стане златисто и хрупкаво. Ако почервенява прекалено бързо, покрийте с фолио за последните 10 минути.

Оставете да почине 10–15 минути преди сервиране. Най-вкусно е топло, с прясна салата или кисело мляко отстрани.