Керамични чинийки ренде: С тях готвенето е по-забавно

Без значение дали обичаме да готвим или не, хубавата храна е тази, на която искаме да се наслаждаваме. У дома кухнята е специално място, затова е важно в нея всеки детайл да ни носи удобство, комфорт, приятна среда. Ако сте от пътуващите хора, вероятно обичате да си купувате по нещо за спомен от всяко място, на което сте били. Понякога това може да включва и посуда за кухнята, като едни много красиви чинийки или купички от керамика, които са като ренде.

В самата среда на чинийката има релефен кръг, който е покрит с малки, остри керамични зъбчета. Те играят ролята на керамично ренде. С въртеливи движения в такава чиния може да рендосате чесън, джинджифил, домати, шоколад, уасаби, сирена, които са твърди, пръчки канела и други.

Ако чинийката или купичката са достатъчно големи, в тях може да приготвите вкусни разядки, които направо да сервирате. Например с въртеливи движения рендосайте една скилидка чесън. След това 1-2 големи домата, без люспите. Добавете сол, зехтин и разбъркайте. Препечете няколко филийки хубав хляб и ги полейте с този вкусен сос.

Защо да добавите във вашата кухня керамични-чинийки ренде?

Максимално извличане на вкусове и сокове

Те са на принципа на пюриране. За разлика от металните рендета, които често накъсват или режат продуктите на груби парчета, зъбците на керамичната чинийка са проектирани да пулверизират деликатно влакната на чесъна или джинджифила например. Този процес превръща скилидката в съвършено гладко пастообразно пюре. По този начин се освобождават всички етерични масла и естествени сокове, което прави аромата в ястието много по-интензивен.

Източник: Защо да използвате в готвенето керамични чинийки ренде?