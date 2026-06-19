4 знака, че шефът ви се надява да напуснете сами

Някои работни места стават токсични с течение на времето и може да се окажете изправени пред труден избор: Да останете ли или да си тръгнете? Според сайта yourtango.com западни специалисти са изследвали как токсичното работно място обикновено разрушава ангажираността на служителите поради липса на подкрепа, като същевременно причинява разпространение на негативизъм, което води до „прегаряне“ и тревожност. Когато служителите не се чувстват подкрепени, те ще се откъснат от работата си.

Докато някои хора може да направят всичко възможно, за да бъдат уволнени, вместо да напуснат, понякога мениджърите ще действат по начини, които ви принуждават да напуснете. Това е ход, наречен „тихо уволнение“. Те целенасочено ще създадат враждебна среда, за да ви накарат да напуснете работата по собствено желание, за да не се налага да се справят с финансовите и правни последици от действителното ви уволнение.

Тихото уволнение и тихото напускане са преплетени и действат като цикъл на взаимно разочарование, според проучване. Трудно е да се определи кое поведение започва първо, тъй като и двете се подхранват взаимно и произтичат от разпадане на доверието на работното място.

Ето 4 неприятни знака, че сте „тихо уволнени“ и шефът ви се надява вие да напуснете първи.

1. Получавате предимно негативна обратна връзка от вашия мениджър

Когато един мениджър се опитва да ви уволни тихо, той ще отправя към вас негативна критика, вместо конструктивна. Често ще откаже да предостави примери в подкрепа на критиката си, което ви оставя безпомощни, без да знаете как да се подобрите. Това е важна част от тихото уволнение, тъй като непредоставянето на адекватно обучение или насоки кара служителите да се чувстват неподкрепени и неоценени, така че в крайна сметка напускат.

2. Чувствате се изоставени от проекти и срещи

Ако бъдете набелязани за уволнение тихомълком, началниците ще започнат да ви изместват от случващото се на работното място. Това означава, че няма да получавате покани за срещи, ще бъдете изключени от имейл веригите с други служители, ще ви се спестява служебна информация и мениджърът ви може дори да отмени изцяло вашите индивидуални срещи.

Целта да ви държи извън кръговрата е да ви накара да се чувствате изолирани, сякаш работата и приносът ви не се ценят, така че да напуснете, без да се налага директно да ви уволнява.

Източник: 4 знака, че „тихо сте уволнени“, но шефът ви се надява да напуснете сами