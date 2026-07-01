Кои са знаците, че шефът ви подценява?

Чувствате ли, че не сте оценени на работното място или че дори сте подценени?

Проучванията показват, че служителите, които се чувстват оценени и им се показва благодарност, са до 50 процента по-продуктивни и имат по-висок морал и удовлетвореност от тези, които не са оценени на работното място. Всичко това води до по-ниски нива на текучество за компаниите, пише сайтът ivyexec.com. Уважението на работното място е печелившо както за служителите, така и за техните работодатели.

Вижте няколко знака, че сте подценени в работата.

Вашият шеф или колеги си приписват заслугите за вашата работа

Проучванията показват, че жените не си приписват достатъчно кредит за свършеното от тях. Но когато постигнете професионален успех, нищо не боли повече от това да гледате как шефът ви или ваш колега обира лаврите за него, без дори да ви даде шанс да се изявите. На вас ви се иска просто да кажете на всички: „Това беше моето дело!“, но не искате да „настъпвате никого по пръстите“. Когато това се случва многократно, започвате да се питате защо изобщо полагате усилия, след като никога не получавате признание.

Плащат ви по-малко от пазарната стойност

Ако заплатата ви не съответства на вашите умения и усилия, на пазара на труда, значи е време за преоценка. Също така, ако вършите същата работа като някой друг, на когото се плаща повече от вас, или ако вършите повече работа от някой друг, който получава по-висока заплата, това може да е знак, че не сте ценени на работното място.

Прегледите на представянето и заплащането ви постоянно се отлагат

Ако годишният ви преглед на представянето и възнагражденията продължава да се отлага с още една седмица, месец или няколко месеца, с много извинения от ръководството (и без гаранция за задна дата на заплащане), ви подвеждат. Колкото по-дълго не получавате повишение на заплатата, толкова повече работите върху по-високо умение в полза на компанията.

Източник: Знаци, че сте подценени в работата