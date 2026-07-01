5 модерни чанти за лято 2026

Лятото започна, жегите са налице и е време да погледнем към най-актуалните тенденции, за да сме в крак с хитовите модели за 2026. На фокус днес са чантите и мнението на стилистите на Vogue. Според модните експерти се очертават 5 модела при чантите за лято 2026, които ще са най-търсени и съответно носени.

Ето ги и тях.

Плетена чанта

Плетената чанта е непретенциозна, подходяща както за разходка, така и за пазаруване. Тя е универсален модел, който може да носим при различни поводи. На модните подиуми тя често фигурираше в колекциите за лято 2026, като основно я видяхме в ръчно плетен модел от верижна мрежа.

Чанта от рафия

Оказва се, че чантите от рафия не са само за плажа, а могат да се носят и в ежедневието, в офиса или на парти след работа. От гледна точка на стилизирането, такава чанта добавя интересна текстура към луксозен копринен тоалет или към класическа бяла рокля.

Декоративна чанта

Блясък, пайети, интересни акценти - декоративните чанти също си проправиха път към тенденциите за лятото. И тъй като всеки обича малко блясък и екстравагантност, няма да е лошо да се снабдите и с такъв елегантен модел. Бохемските чанти с мъниста или многоцветни модели бяха сред най-аплодираните модели в колекциите на Staud и Etro.

Източник: От рафия до tote: 5-те най-желани чанти за лято 2026