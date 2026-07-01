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Дуа Липа изуми с кадър от ваната

Показа се и по бански

01.07.2026 | 22:30 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дуа Липа се носи на крилете на любовта и е в топ форма. Това си проличава от последната публикация на 30-годишната певица в Instagram.

Тя постна в социалната мрежа серия кадри от своя меден месец. Звездата и Калъм Търнър сключиха брак в Лондон в края на май, а в началото на юни направиха по-голяма сватба в Италия. Явно меденият им месец също е бил там.

Снимките на Дуа събраха много харесвания. Първо виждаме как изпълнителката позира по футболна фланелка. После с любимия ѝ си правят селфи.

Третият кадър привлече вниманието. Там певицата позира на плажа по изрязан бански от 2 части, който е в жълто и розово. И демонстрира чудесна форма.

А петата снимка определено предизвика фурор. Там виждаме как Липа се къпе във вана, напълно гола е, а тялото ѝ е покрито с пяна и сапун. Тя събра много комплименти за апетитната си фигура.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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