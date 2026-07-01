Тенденции при бижутата за лятото

Лятото е тук! И сега е моментът да променим визията, да експериментираме, да заложим на цветни елементи в своя външен вид. Бижутата са чудесен начин да придобием магично излъчване - през лятото носим къси и тънки дрехи, бижутата веднага изпъкват. Какви са тенденциите при тях сега? Ето отговорите на британския "Vogue".

Талисмани

Една тенденция, която е тук вече от няколко години, запазва се и през това лято. Изключителен хит са бижута с талисмани, които преди използвахме основно в детството. Те са в духа на лятото, сладки, правят ни игриви, лъчезарни, весели. Колиетата с талисмани и медальоните са много модерни. Може да са със зодия, плодче, буква, сърце, луна, звезди, морски мотиви и т.н. Гривните и пръстените с такива талисмани също са хит. С тях придобиваме бохемска визия.

Ваканционни бижута

Един доста интересен тренд, който е напълно в тон с лятото. През този сезон залагайте на смели и нетрадиционни бижута. Такива, които напомнят за море, плаж, почивка, пътувания. Да си личи, че сте извън офиса и училище. Нормално - все пак това е сезонът на ваканциите. Гердани, гривни, пръстени и обеци с ваканционни мотиви са много актуални - такива с лимови, малини, коктейли, риби, цветя, палми, миди, морски звезди, сладоледи и т.н. Тези бижута са ярки, цветни, весели и веднага привличате вниманието с тях.

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