Никол Шерцингер на 48 г., удиви по бански

Никол Шерцингер отново събра всички погледи.

Певицата навърши 48 години на 29-и юни, като показа, че остава в изумителна форма и по нищо не отстъпва на по-младите си колежки.

В понеделник звездата качи в профила си в Instagram поредица снимки от плажа, с които впечатли последователите си.

Виждаме как Никол позира по изрязан бански в светлосиньо, който е от 2 части. Тя носи и сламена шапка, като е с пусната коса.

Почитателите ѝ се възхищават на стройната ѝ фигура и я затрупват с комплименти.

"Последен ден на тази възраст и тя се чувстваше сладка по залез, обратно вкъщи на любимия си плаж", гласи текстът към публикацията.

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