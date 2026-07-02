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Никол Шерцингер на 48 г., удиви по бански

Показа топ форма

02.07.2026 | 03:41 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Никол Шерцингер отново събра всички погледи.
Певицата навърши 48 години на 29-и юни, като показа, че остава в изумителна форма и по нищо не отстъпва на по-младите си колежки.

В понеделник звездата качи в профила си в Instagram поредица снимки от плажа, с които впечатли последователите си.
Виждаме как Никол позира по изрязан бански в светлосиньо, който е от 2 части. Тя носи и сламена шапка, като е с пусната коса.

Почитателите ѝ се възхищават на стройната ѝ фигура и я затрупват с комплименти.

"Последен ден на тази възраст и тя се чувстваше сладка по залез, обратно вкъщи на любимия си плаж", гласи текстът към публикацията.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

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