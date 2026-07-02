Бременната Ан Хатауей облече заобленото си коремче в яркочервено

Бременната Ан Хатауей отдели малко време, за да се възхити на коремчето си, докато беше навън в Ню Йорк.

Облечена в изцяло черен тоалет, съчетан с черно-бели обувки на токчета, тя носеше черна чанта Dior, както и копие от фентъзи романса Crescent City на Сара Дж. Маас.

43-годишната актриса, която очаква третото си дете от своя съпруг Адам Шулман, беше забелязана да пристига на пресконференцията за новия си филм в Ню Йорк.

Хатауей дебютира и с друга шикозна визия в червено, докато промотираше филма на Кристофър Нолан "Одисея".

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