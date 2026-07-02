В кадър: Цирк, кокили и светлини в парка на НДК

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 8 / 8

София стана сцена на улични спектакли, цирково изкуство и светлинни шествия по време на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest, който се проведе на 1 и 2 юли в парка на Националния дворец на културата.

В програмата се включиха артисти от България, Германия, Чили и Аржентина, а всички събития бяха с вход свободен. Фестивалът се реализира с подкрепата на Столична община.

Първият ден започна с циркови представления на сцената срещу Пилоните в парка на НДК. Пред публиката се представиха чилийският артист Slamproject, който има над 15 години опит и участия във фестивали в Южна Америка и Европа, както и аржентинският изпълнител Pibe90, изнасял спектакли в повече от 15 държави в Южна Америка, Европа и Близкия изток.

Финалът на вечерта беше с Театър на огъня и сенките "Fireter". Пространството пред НДК оживя със светлинно карнавално шествие, артисти на кокили и костюми, които превърнаха парка в открита сцена.

Сред акцентите във втория фестивален ден беше участието на германската трупа Stelzen-Art от Бремен - една от утвърдените компании за театър на кокили. В София трима артисти от формацията представиха спектакъла "Летящите пътешественици във времето" с дневно и вечерно светлинно шествие.

Героите, вдъхновени от естетиката на стиймпънка - стил, който преплита викторианска визия, парни машини, часовникови механизми и фантастични изобретения, превърнаха градската среда около НДК в необичайна театрална сцена.

6Fest е първият самостоятелен фестивал в България, посветен изцяло на изпълнителските улични изкуства. Създаден е през 2017 г. и досега има 20 издания в 10 български града. Форумът е носител на отличията "EFFE Label 2024-2025" и "EFFE Label 2026-2027", присъждани от Европейската фестивална асоциация.