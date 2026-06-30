Феран Родригес, работил по Соник и Доналд Дък, идва на Aniventure Comic Con

Испанският илюстратор Феран Родригес - художникът зад едни от първите официални визуални интерпретации на "Соник - Таралежа" ("Sonic the Hedgehog") и "Доналд Дък" ("Donald Duck"), се присъединява към програмата на Aniventure Comic Con 2026. Фестивалът ще се проведе на 11 и 12 юли в Интер Експо Център и ще събере гости от киното, телевизията, литературата, изкуството, гейминга и дигиталното съдържание.

Сред международните имена, които пристигат специално за събитието, са Кристофър Джъдж, Джон Рис-Дейвис и Уна Чаплин. Пълната програма вече е публикувана на официалния сайт на фестивала, където посетителите могат предварително да планират панелите, срещите със специални гости, турнирите и активностите в различните зали.

Феран Родригес идва в София

Комикс и арт програмата на Aniventure Comic Con се разширява с нови международни и български участници. Сред тях е Феран Родригес - испанският илюстратор, работил по ранни официални визуални интерпретации на Соник. В кариерата си той е създавал проекти за Disney, Pixar, DreamWorks, DC и LEGO, а по време на двата фестивални дни ще се срещне с българските фенове.

Специален гост ще бъде и ART VLADI - българският художник и скулптор, чиито ръчно рисувани якета са притежание на световни звезди от спорта, музиката и шоубизнеса. На фестивала той ще представи авторския си комикс проект VI COMICS и новата поредица TIGERS.

Българско кино, телевизия и жанрова литература

Любителите на българското кино и телевизия ще могат да посетят няколко специални панела. Сред тях е ексклузивното представяне на предстоящия български фентъзи трилър "Наследникът", създаден по романа на Денислав Димчев и Яница Михайлова.

За първи път пред публика в зала 1 ще бъдат показани пет минути от филма. След прожекцията зрителите ще научат повече за продукцията от режисьора и част от актьорския екип, сред които Башар Рахал и Китодар Тодоров. Посетителите ще могат да се срещнат с тях и в специалната зона на филма в зала 4.

В зала 4 ще има и панели с участници от първия сезон на риалити формата "Traitors - Игра на предатели", както и от "Ергенът - Любов в Рая". Те ще разкажат повече за преживяванията си и ще се срещнат с почитателите на предаванията.

Сред гостите тази година е и Васил Попов - авторът на фолклорната хорър поредица "Мамник". В специален Q&A панел в зала 4 той ще говори за създаването на света на "Мамник" и за продълженията "Лехуса", "Аждер" и "Караеврен", които превърнаха българския фолклор в една от най-обсъжданите теми в съвременната жанрова литература.

Срещи със създатели на съдържание

В Meet&Greet зоната в зала 4 ще бъдат и популярни български създатели на съдържание. Сред тях са Драго Стоянов Saffrona, Драгомир Дончев - 4a1a, Martin Skibidov - Kralski, Крисия Тодорова и актьорът Юлиан Костов.

Феновете ще могат да се срещнат още със Слави Панайотов, Атанас Мишев - Nasi Svej, Артьом Анатолиевич - Арти, Емил Конрад, Цветослав Цонев - Цуро и други. В рамките на двата фестивални дни те ще участват в програмата с автографи, снимки и срещи с публиката.

Гейминг турнири, VR и Counter-Strike легенда

Гейминг програмата отново ще заеме сериозно място на фестивала. В зала 3 посетителите ще могат да участват в турнири по League of Legends, EA FC 26, Counter-Strike 2, Brawl Stars, Clash Royale и Rocket League. Наградните фондове традиционно привличат стотици участници от цялата страна.

Феновете ще могат да се включат и във VR изживявания, както и да играят EA FC заедно с популярния създател на съдържание WickyBG. В зоната на Genesis ще има Fortnite активности с Драгомир Дончев - 4a1a и още изненади за любителите на видеоигрите.

Международният акцент в гейминг зоната ще бъде Counter-Strike легендата GeT_RiGhT, който ще бъде специален гост в зоната на Monster Energy.

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Studio ZMEI и новият проект "Подземия и котаци"

След силното си участие миналата година Studio ZMEI се завръща на Aniventure Comic Con със специален панел, посветен на новия международен проект "Подземия и котаци: Да живее кралят".

Екипът на студиото ще разкаже повече за развитието на българската анимация и работата си по продукции, достигнали до публика чрез HBO Max, Cartoon Network, Rai Kids, Canal+ и други международни платформи. Панелът на Studio ZMEI ще се проведе в неделя от 16:45 часа.

Кеч турнир и японски танц на живо

За първи път в историята на Aniventure Comic Con посетителите ще могат да гледат и истински кеч турнир. Българската организация Renegade Wrestling ще представи Renegade: WrestleCrown, в който 16 състезатели ще се борят за титлата. Освен двубоите, феновете ще могат да посетят Q&A панел в събота и да се включат в открита тренировка в неделя.

Сред новите попълнения в програмата на Сцена Азия в зала 2 е и дебютът на японския фестивален танц Йосакои. Специален гост ще бъде международният посланик на танца Емико Танака, която пристига от Канада, за да представи едно от популярните съвременни културни явления в Япония. Посетителите ще могат да гледат демонстрации на живо и да се включат в интерактивен уъркшоп.

На 11 и 12 юли Aniventure Comic Con 2026 отново ще събере в София кино, сериали, аниме, манга, комикси, гейминг, косплей, музика, изкуство и забавления за цялото семейство.