На сватбения ден искате да изглеждате и да се чувствате невероятно. Един месец е напълно достатъчен за видими резултати, но ако подходите разумно и не стигате до опасни крайности. В следващите редове ви предлагаме седем лесни стъпки, с чиято помощ ще стегнете тялото, ще проясните ума и ще сияете от увереност. С какво да започнете:

Започвайте деня с вода и лимон

Хидратацията е най-простият „ускорител“ на метаболизма. Сутрин на гладно изпийте чаша топла вода с половин изцеден лимон – това подпомага храносмилането и намалява подпухналостта.

През деня се стремете към поне 1,5 – 2 литра чиста вода, като избягвате газираните напитки и соковете с добавена захар. Често бъркаме жаждата с глад, затова половин час преди хранене изпивайте чаша вода – така естествено ще намалите порциите.

Кажете „не“ на захарта и преработените храни

Захарта, чипсовете, готовите сосове и колбасите спомагат за задържането на вода и водят до отоци в тялото точно там, където не искате. Месецът преди сватбата е идеалното време да заложите на истинска храна: пресни зеленчуци, чисти протеини (пилешко, риба, яйца, бобови) и здравословни мазнини като авокадо, зехтин и сурови орехи. Само след седмица ще усетите как тонусът ви се повишава и кожата ви става по-чиста.

Ограничете времевия прозорец на хранене

Дайте на организма си почивка. Един от най-ефективните подходи е да се храните в интервал от 8-10 часа (например от 10:00 до 18:00 ч.), а през останалото време да пиете само вода и билков чай. Това не е гладуване, а начин да помогнете на тялото да изгори натрупаните мазнини. Ако режимът не ви допада, просто избягвайте всички междинни закуски и оставете три големи хранения на ден.

Източник: 7 съвета как да влезете във форма месец преди сватбата