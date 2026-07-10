Тенденции при педикюра за лятото

Разгарът на лятото наближава. Преди няколко седмици официално посрещнахме летиня сезон и вече се наслаждаваме на много нови тенденции, с които разнообразяваме визията. За разлика от другите сезони, през лятото сме основно с отворени обувки и можем да блеснем и с педикюр. Кои са хитовите през този сезон? Вижте тенденциите, според британския "Cosmopolitan".

Доматено червено

Доматът определено е символ на лятото. Тогава се яде най-често, леките салати с домати са любими за всички. Доматеният принт е хит вече няколко лета насам, а сега пък много актуални стават и педикюрите, които са в доматено червено. Това е ярко, наситено, весело червено - нито прекалено светло, нито прекалено тъмно. Точно като цвета на зрелите домати. С този педикюр определено ще изпъкнете. Той издига визията и аутфита на друго ниво, дори когато сте с нещо обикновено.

Тъмносиньо

Този цвят е класика в жанра. През летния сезон популярни стават светлосиньото, синьо-зеленото, тюркоазът. Но, като цяло, всички сини нюанси са актуални за лятото - все пак, синьото е цветът на морето и ясното небе. През това лято, що се касае до педикюра, най-хитово е да заложим на тъмносиньо. Това е цвят, които си отива с всичко, стои стилно и веднага прави впечатление. Много шик педикюр, в тон с морските ваканции.

Маслинено зелено

Вероятно това е още една изненада за вас. Маслиненото зелено, което е по-приглушен и земен тон, отново се свързва повече с есента - когато земните цветове ни владеят, когато природата заспива. Но както стана ясно, през лято 2026 г. е време за смели тенденции. Ноктите в маслинено зелено ще са навсякъде през сезона.Тази фина смесица от зелено и жълто стои естествено, елегантно и отива както на бяла кожа, така и на кожа с тен.

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