Том Ханкс достигна важен юбилей, кои са най-добрите му роли в киното?

Малко са актьорите в Холивуд, които успяват да съчетаят впечатляваща кариера, уважението на колегите си и искрената обич на публиката така, както Том Ханкс. В продължение на повече от четири десетилетия той не просто изгражда една от най-богатите филмови биографии в киното, но се превръща и в символ на почтеност, професионализъм и човечност – качества, които днес сякаш са все по-рядко срещани в света на шоубизнеса.

Носител на две последователни награди „Оскар“, десетки отличия и безброй незабравими роли, Ханкс е сред онези актьори, които могат с еднаква лекота да разплачат, разсмеят и вдъхновят зрителите. Независимо дали играе обикновен човек, попаднал в необичайни обстоятелства, историческа личност или измислен герой, той винаги успява да внесе автентичност и емоция, които превръщат персонажите му в незабравими.

През годините Том Ханкс си спечели и репутацията на един от „добрите хора“ в Холивуд. Историите за любезното му отношение към фенове, колеги и снимачни екипи са безброй, а името му рядко се свързва със скандали или публични конфликти. В индустрия, в която личният живот често се превръща в сензация, той остава пример за дискретност, уважение и достойно поведение.

Не по-малко впечатляваща е и личната му история. От близо четири десетилетия Ханкс е женен за актрисата Рита Уилсън – една от най-стабилните и обичани двойки в Холивуд. Двамата неведнъж са говорили открито за взаимната подкрепа, която си оказват както в професионален, така и в личен план, превръщайки се в рядък пример за дълготраен и хармоничен брак под светлините на прожекторите.

Дори след като навършва 70 години, Том Ханкс продължава да работи активно, да избира внимателно проектите си и да печели уважението на нови поколения зрители. Усмивката му, естественото чувство за хумор и неподправеното му присъствие извън екрана само затвърждават образа на човек, който никога не е позволил славата да промени характера му.

По повод неговия 70-и рожден ден си припомняме ролите, които превърнаха Том Ханкс в една от най-големите легенди в историята на киното и доказаха защо името му остава синоним на качествено актьорско майсторство.

„Големият“

Комедийният филм от 1988 година бележи първото сътрудничество на Том Ханкс с актрисата и режисьор Пени Маршал, която по-късно ще го режисира и в спортната комедийна драма „Тяхната собствена лига“.

В „Големият“ Ханкс играе ролята на Джош Баскин, 13-годишно момче, чието желание да бъде „голям“ се сбъдва една вечер и на следващия ден той вече е в тялото на възрастен мъж. Ролята му носи „Златен глобус“ за най-добър актьор в мюзикъл или комедия.

В главните роли са още Джаред Ръшъд, Елизабет Пъркинс, Робърт Лоджия и Джон Хърд.

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