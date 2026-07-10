Според астрологията: 3-те възрасти, в които животът ни се променя

Според астрологията някои години са по-добри от други, тъй като планетите се изместват и променят през зодиакалните знаци, пише yourtango.com. Животът става по-труден през три специфични периода, известни в астрологията като годините на Сатурн.

Сатурн е наричан „пазител“ от астролозите, защото тази планета представлява структурата в нашия живот, както и работата и постиженията. Тя ни показва нашите ограничения, докато се движи през астрологичната карта. В много отношения можете да предвидите резултата от всяка година въз основа на това, което прави транзитиращият Сатурн през тази конкретна година. „Суровите“ транзити на Сатурн винаги съвпадат с трудни времена по някакъв начин, докато леките транзити на Сатурн обикновено означават стабилност и растеж.

Макар че „суровият“ транзит не е нещо, което някой от нас очаква с нетърпение, понякога той може да бъде и необходима проверка на реалността, ако сме се насочили в грешна посока. Той може също да показва проблеми, свързани с любовта и парите, или други житейски несгоди. Въпреки че следващите години на Сатурн могат да бъдат трудни, все пак научаваме много уроци през тези времена, които в крайна сметка водят до растеж.

На 14-годишна възраст Сатурн в опозиция с наталния Сатурн учи на отговорност.

Транзитиращият Сатурн прави първата си опозиция с вашия натален Сатурн около 14-годишна възраст. В астрологията опозиционният аспект е известен с това, че носи трудности с другите. Тийнейджърските години започват около 14-годишна възраст, заедно с желанието да се отделим от семейството, обикновено заради приятели и социални дейности.

Това е възрастта, в която обикновено започваме да намираме свои собствени приятели и да вземаме повече самостоятелни избори и решения. Докато работите върху изграждането на собствената си идентичност, може да се появи полярност и напрежение между вас и хората с авторитет, като членове на семейството и учители.

Източник: 3-те възрасти, в които животът на повечето хора става труден, според астрологията