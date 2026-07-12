50 занимателни детски игри за лятото

Лятото е идеалният сезон за смяна на екраните с активна, творческа и социална игра. Според Американската академия по педиатрия и нейния ресурс за родители HealthyChildren.org, неструктурираната игра помага на децата да изградят умения за решаване на проблеми, креативност, устойчивост и социална увереност. Експертите насърчават семействата да създават възможности за игра без екрани, които да поддържат децата ангажирани с реалния свят, вместо пасивно да консумират дигитално съдържание.
Ето 50 игри и дейности без екран, които могат да забавляват децата през цялото лято:
- Хвърляне на водни балони
- Пътека с препятствия в задния двор
- Криеница
- Лов на съкровища
- Състезания с чували
- Дама
- Саймън казва
- Замръзнал танц
- Дърпане на въже
- Ловец сред природата
- Лов на съкровища
- Кикбол – отборен спорт, съчетаващ правилата на бейзбола и футбола, в който вместо да се удря с бухалка, играч от отбора в защита подава голяма надуваема топка, която нападателят трябва да ритне, след което да пробяга базите.
- Предизвикателство с фризби
Източник: 50 занимателни детски игри, с които да заместите екранното време през лятотоТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.