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50 занимателни детски игри за лятото

За по-малко екрани и весели моменти

12.07.2026 | 16:40 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Лятото е идеалният сезон за смяна на екраните с активна, творческа и социална игра. Според Американската академия по педиатрия и нейния ресурс за родители HealthyChildren.org, неструктурираната игра помага на децата да изградят умения за решаване на проблеми, креативност, устойчивост и социална увереност. Експертите насърчават семействата да създават възможности за игра без екрани, които да поддържат децата ангажирани с реалния свят, вместо пасивно да консумират дигитално съдържание.

Ето 50 игри и дейности без екран, които могат да забавляват децата през цялото лято:

  • Хвърляне на водни балони
  • Пътека с препятствия в задния двор
  • Криеница
  • Лов на съкровища
  • Състезания с чували
  • Дама
  • Саймън казва
  • Замръзнал танц
  • Дърпане на въже
  • Ловец сред природата
  • Лов на съкровища
  • Кикбол – отборен спорт, съчетаващ правилата на бейзбола и футбола, в който вместо да се удря с бухалка, играч от отбора в защита подава голяма надуваема топка, която нападателят трябва да ритне, след което да пробяга базите.
  • Предизвикателство с фризби

Източник: 50 занимателни детски игри, с които да заместите екранното време през лятото

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