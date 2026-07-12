Паднали дървета, силен порой удари София, екипи проверяват критични точки в града

Силен летен порой премина над София в следобедните часове около 16:00 часа. Интензивният дъжд продължи близо половин час, като след бурята облаците се разсеяха и в момента над столицата отново грее слънце.

По време на бурята са подадени 12 сигнала за паднали дървета, съобщиха от Столичната община. Седем от сигналите се обработват от общински екипи, а по останалите пет работят служители на Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението.

Към момента няма постъпили сигнали за наводнения или завирявания.

На терен работят седем дежурни екипа на общината, включително два екипа от оперативния дежурен център. Започват обходи на критични места в града за установяване и отстраняване на евентуални щети след проливния дъжд.

Столичната община продължава да следи обстановката и е в готовност да реагира при нови сигнали. Междувременно времето в София се нормализира, а след кратката, но интензивна лятна буря слънцето отново се показа.

Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки.