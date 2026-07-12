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Паднали дървета, силен порой удари София, екипи проверяват критични точки в града

Започват обходи на критични места в града за установяване и отстраняване на евентуални щети след проливния дъжд

12.07.2026 | 17:34 ч. Обновена: 12.07.2026 | 17:46 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Силен летен порой премина над София в следобедните часове около 16:00 часа. Интензивният дъжд продължи близо половин час, като след бурята облаците се разсеяха и в момента над столицата отново грее слънце. 

По време на бурята са подадени 12 сигнала за паднали дървета, съобщиха от Столичната община. Седем от сигналите се обработват от общински екипи, а по останалите пет работят служители на Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението.

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Към момента няма постъпили сигнали за наводнения или завирявания.

На терен работят седем дежурни екипа на общината, включително два екипа от оперативния дежурен център. Започват обходи на критични места в града за установяване и отстраняване на евентуални щети след проливния дъжд.

Столичната община продължава да следи обстановката и е в готовност да реагира при нови сигнали. Междувременно времето в София се нормализира, а след кратката, но интензивна лятна буря слънцето отново се показа. 

Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки.

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