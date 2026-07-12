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20-годишен загина на място, след като се вряза с колата си паркиран камион

Причините за катастрофата се изясняват

12.07.2026 | 16:55 ч. 26
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

20-годишен младеж загина при катастрофа на входа на град Добринище. Инцидентът е станал около 05.00 часа сутринта.

По първоначална информация младият шофьор е изгубил контрол над автомобила си и се е врязал в паркиран камион.
Във фейсбук страницата "Катастрофи" информират, че Сергей е загинал на място, след като не е успял да вземе завоя при Лукойл на изхода на Добринище посока Банско. Врязал се е в паркирани камиони.

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Той е родом от Добринище, и по всяка вероятност в ранния час се е прибрал към дома си.

Причините за катастрофата се изясняват. 

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20-годишен загина на място вряза колата паркиран камион
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