Пентагонът с необичаен ход: Тества войниците за тестостерон

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви в видеосъобщение, че тъй като американските въоръжени сили се нуждаят от бойци в отлична физическа форма, се създава нова програма за скрининг, за да се проверяват нивата на тестостерон при войниците, пише BI.

"Макар да инвестираме значителни средства в нашите оръжейни системи, платформи и екипировка, най-решаващото ни тактическо предимство винаги ще бъде всеки отделен воин", заяви Хегсет във видеоклип, озаглавен The High-T Department of War, публикуван в X.

Той каза, че "трябва постоянно да търсим нови начини за оптимизиране на вашата ефективност, издръжливост и дългосрочно здраве".

The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Съгласно новата политика войниците на възраст 30 години и повече автоматично ще преминават скрининг за недостиг на тестостерон по време на периодичните си медицински прегледи, заяви министърът, като посочи естествения спад на тестостерона с възрастта. Войниците под 30 години могат да изберат доброволно да си направят измерване на тестостерона. Получаването на препоръчано лечение за тези, при които се установи ниско ниво на тестостерон, също ще бъде доброволно.

Според Американската фондация за урологична грижа (American Urology Care Foundation) около 2% от американските мъже страдат от нисък тестостерон; състоянието е най-разпространено при по-възрастните мъже. Жените също могат да страдат от нисък тестостерон, въпреки че според Кливландската клиника няма утвърден метод за измерване на нивата при жените.

Симптомите на нисък тестостерон могат да включват депресия, ниско либидо, раздразнителност и загуба на мускулна маса.

Други проучвания са показали значителен спад в нивата на тестостерона и при мъже извън САЩ - Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология оценява този спад на цели 54%, измерен в периода между 1972 и 2019 г.

Някои военни общности са се сблъскали с доказани проблеми, свързани с тестостерона, включително тези в специалните операции, където войниците често трябва да се справят с по-изразените физически последици от службата. Липсата на сън, хроничният стрес и затлъстяването, проблеми, с които се сблъсква цялата армия, могат да доведат до ниски нива на тестостерон или да ги влошат.

Законът за националната отбрана от 2025 г. възложи на Министерството на отбраната да представи доклад пред Конгреса относно медицинските интервенции, налични във военната здравна система за лечение на нисък тестостерон, настоящите протоколи за тестване и скрининг на нисък тестостерон във въоръжените сили, както и как оперативните условия с висок стрес могат да бъдат свързани с нисък тестостерон във въоръжените сили.

Хормонът придоби ново значение по време на администрацията на Тръмп. Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Кенеди е застъпник на тестостерона и самият той използва тестостеронова заместителна терапия.

През юни Министерството на здравеопазването и социалните услуги се опита да преразгледа етикетите на тестостероновите заместителни терапии за мъже, което би могло да разшири достъпа за тези, които търсят ТЗТ. Тези промени обаче биха включвали премахването на изявление, в което се признава, че безопасността и ефикасността на тестостероновата заместителна терапия не са установени при мъже с ниски нива на тестостерон, свързани с възрастта, както и други изявления, свързани с рака на простатата.

Периодичните оценки на здравното състояние (PHA) обикновено не са изчерпателни прегледи и не измерват рутинно нивата на тестостерон. Вместо това въпросници, прегледани от медицински специалисти, позволяват на пациентите сами да съобщят за симптоми или здравни проблеми, които могат да наложат по-нататъшна оценка.

Изследване, публикувано по-рано тази година в списанието Military Medicine, подчерта опасенията, свързани с тези оценки, като посочи, че "значителна част от PHA може да са предимно административни и да не успяват да идентифицират нови здравни проблеми".

Хегсет не предостави подробности за това как ще се извършва скринингът на нивата на тестостерон – например чрез вземане на кръв или чрез въпросник, как биха могли да се предоставят и проследяват леченията, нито дали скринингът би могъл да се прилага и за жените.