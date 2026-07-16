Украинският парламент одобри състава на новото правителство без министрите на отбраната и на външните работи

Украинският парламент одобри днес състава на новото правителство начело с новия премиер Сергий Корецки, предаде Укринформ.

Общо 264 депутати гласуваха "за" новия състав на Министерския съвет, без министрите на отбраната и външните работи, които според установената в Украйна система се предлагат за одобрение от президента.

Върховната рада гласува за назначаването на досегашния заместник-министър на икономиката Тарас Висоцки за нов министър на селското стопанство, а Всеволод Ченцов за вицепремиер за европейската и евро-атлантическата интеграция, докато Сергий Марченко запазва поста си на министър на финансите, отбелязва Ройтерс.

Други министри, които запазват постовете си и в новия кабинет са: Денис Шмигал, като първи вицепремиер и министър на енергетиката, Тетяна Бережна, като вицепремиер за хуманитарната политика и министър на културата, Матвий Бидни - министър на спорта, Виктор Ляшко - министър на здравеопазването, както и Денис Улютин - министър на социалната политика, семейството и обединението на Украйна.

Сред останалите новоназначени министри са: Андрий Бутенко - министър на образованието и науката, Иван Вигивски - министър на вътрешните работи, Денис Маслов - министър на правосъдието, Микола Калашник - министър на възстановяването, инфраструктурата и транспорта, Виталий Ким - министър по въпросите на ветераните, Олександър Кравченко - министър на икономиката и околната среда, Оксана Ферчук - министър по въпросите на цифровата трансформация, Виталия Безгин - министър на общностите, териториалното развитие и вътрешно разселените лица.

По-рано днес Върховната рада одобри предложението на президента за назначаването на Сергий Корецки за министър-председател, отбелязва Укринформ.



Впоследствие Върховната рада получи предложение от новоназначения министър-председател за сформиране на нов министерски съвет. Следва да се отбележи, че президентът на Украйна е този, който внася кандидатурите за постовете министър на отбраната и министър на външните работи за разглеждане във Върховната рада.



В столицата Киев и други украински градове днес имаше протести срещу уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза днес пред ДПА, че не очаква назначаването на нов украински министър на отбраната да доведе до значителни промени в стратегията на Киев в борбата срещу Русия.

Решението на украинския президент Володимир Зеленски да освободи министъра на отбраната Михайло Федоров само шест месеца след встъпването му в длъжност предизвика редки по рода си протести в Киев и други украински градове. Според информациите за негов приемник се обсъжда министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

Рюте заяви, че очаква приемственост, тъй като украинската армия, по думите му, се справя "много по-добре“ на фронта, отколкото в началото на годината". Руската армия напредва много бавно, а Украйна успява да проведе контраатаки в някои райони, добави той.

"Имах добри работни отношения с Михайло Федоров", каза генералният секретар на НАТО и добави: "Пожелавам му успех, а неговият приемник без съмнение ще продължи по този път."

По-рано президентът Зеленски заяви, че все още обмисля кой да замени министъра на отбраната Михаил Федоров, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви, че напускащият министър на вътрешните работи Игор Клименко е само един от обсъжданите кандидати, като добави, че ще разгледа въпроса отново и че все още не са внесени официални предложения в парламента.

"Президентът не бива да заема страна в подобна ситуация по време на война“, каза той по повод спора между Федоров и главнокомандващия въоръжените сили Олександър Сирски, като изглеждаше разтревожен. "Много бих искал да има единство. Страните обаче не успяха да го постигнат", допълни той.