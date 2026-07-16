Освободиха от ареста областния координатор на ДПС и директора на ВиК в Бургас

Освободиха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, както и директора на водоснабдителното дружество в Бургас Цветан Мирчев.

През вчерашния ден Широков беше арестуван за втори път за 24 часа във връзка с разследване, свързано със злоупотреби във ВиК-Бургас.

По неофициална информация Широков е разпитан като свидетел. На разпит в ГДБОП беше извикан и директора на водното дружество Цветан Мирчев, който също е освободен.

Смениха ръководството на ВиК - Бургас

Променят ръководството на "Водоснабдяване и канализация ЕАД" - Бургас. Решението е на "Български ВиК холдинг" и цели повишаване на ефективността на предоставяните услуги за гражданите.

То е взето във връзка с резултатите от дейността на досегашното управление на водоснабдителното дружество и е част от политиката на новото ръководство на "Български ВиК холдинг" ЕАД за значително подобряване на дейността на дъщерните ВиК оператори. Ръководството на Холдинга подчертава, че не желае да толерира действия, които поставят под риск работата на водния оператор, и ще работи с цел утвърждаване на принципите на прозрачност, законосъобразност, отчетност и оптимизирани управленските процеси.

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Съветът на директорите на "Български ВиК холдинг" уверява, че при необходимост ще оказва пълно съдействие на компетентните проверяващи и правоохранителни органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около дейността на ВиК-Бургас.

С цел нормализиране работата на ВиК оператора, "Български ВиК холдинг" предлага нов състав на Съвета на директорите във ВиК-Бургас до провеждане на конкурс.

За изпълнителен директор е предложена инж. Златина Димитрова.

Посочва се, че тя и завършила специалност "Хидромелиоративно строителство" в УАСГ в София. Димитрова притежава експертиза в областта на инвеститорския контрол на обекти и устройствено планиране. Над 10 години е работила като директор на дирекция "Устройство на територията" в община Карнобат.

Председател на Съвета на директорите остава Димитър Атанасов. Завършил е магистърска степен по "Администрация и управление за системата за национална сигурност" в Бургаски свободен университет. Атанасов има професионален опит по превенция на риска в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - Бургас.

За член на борда е избран икономистът Николай Иванов, който притежава дългогодишен финансов и управленски опит в редица частни компании. Иванов има над 30-годишен опит в сферата на счетоводството и финансите.

В борда влиза и Яни Буланов, който е магистър по "Стопанско управление" от Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров". Работил като консултант по европейска програма за повишаване на информираността за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион.

В състава на директорите влиза и инж. Гинка Добрева. Тя е завършила промишлена екология във Висшия химикотехнологичен институт в Бургас - днес Университет "проф. д-р Асен Златаров". Притежава експертиза в областта на екологията, ОВОС, екологичните оценки, биоразнообразие, защитени зони и защитени територии.

Документи за промяната са подадени в Агенция по вписвания и предстои вписване на промените в Търговски регистър.

Припомняме, че на 3 юли антимафиоти и разследващи влязоха в централата на ВиК - Бургас, където в продължение на близо осем часа бяха извършвани обиски и изземвания на документи. Тогава бяха задържани над десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева. Впоследствие Мирчев беше обвинен в умишлена безстопанственост, а по-късно беше освободен срещу парична гаранция от 2 000 лева.



Според прокуратурата разследването е свързано с предполагаемо фиктивно изпълнение на обществена поръчка и източване на близо 1,5 млн. лева чрез дейности по ремонт и поддръжка на сондажи, които според обвинението не са били реално извършени.

По-малко от месец след първата акция, ГДБОП извърши и втора проверка - този път в изпитвателната лаборатория на дружеството, като отново е бил отведен Методи Смилов. Разследването за злоупотреби във ВиК Бургас е довело следователите до следите на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.