Кейти Холмс заби художник?

Кейти Холмс май има ново гадже.

47-годишната актриса беше забелязана под ръка с художника Джейсън Бард Ярмоски, докато двамата отивали към прожекция на новия филм на Оливия Уайлд - "The Invite".

Красавицата била със зелена пола и бяла тениска, както и с червена чанта и зелени обеци. Джейсън пък бил изцяло в черно за срещата.

Човек, който също е бил на прожекцията, проговори за срещата на Кейти и художника пред "People".

"Той шептеше в ухото ѝ и тя се смееше, изглеждаха много непринудено заедно и имаше усмивка на лицето ѝ цяла вечер. Те седяха заедно по време на филма, тя сложи главата си на рамото му в един момент. Те изглеждаха много сладки", обяснява източникът.

Още за двойката четете в teenproblem.net