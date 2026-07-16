Кейти Холмс заби художник?

Кейти Холмс май има ново гадже.
47-годишната актриса беше забелязана под ръка с художника Джейсън Бард Ярмоски, докато двамата отивали към прожекция на новия филм на Оливия Уайлд - "The Invite".
Красавицата била със зелена пола и бяла тениска, както и с червена чанта и зелени обеци. Джейсън пък бил изцяло в черно за срещата.
Човек, който също е бил на прожекцията, проговори за срещата на Кейти и художника пред "People".
"Той шептеше в ухото ѝ и тя се смееше, изглеждаха много непринудено заедно и имаше усмивка на лицето ѝ цяла вечер. Те седяха заедно по време на филма, тя сложи главата си на рамото му в един момент. Те изглеждаха много сладки", обяснява източникът.
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