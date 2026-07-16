Тръмп ще направи обръщение към нацията, посветено на изборите и Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи тази вечер телевизионно обръщение към нацията, като се очаква основният акцент да бъдат твърденията му за изборни измами на президентските избори през 2020 г.

Тръмп обеща да съобщи „много голяма новина“ относно „честните и свободни избори“, но заяви, че ще засегне и други теми.

Според американски медии сред тях ще бъдат Иран, ударите на САЩ срещу иранските възможности в Ормузкия проток и предполагаема китайска намеса в американските избори.

Белият дом отказа предварително да разкрие съдържанието на речта.

„Истината е, че никой още не знае какво точно ще каже президентът Тръмп, затова всички трябва да я гледат“, заяви говорителката Карълайн Ливит.

Според CBS Тръмп ще заяви, че Китай е компрометирал данните на американски избиратели, а ЦРУ е знаело за това, но не го е информирало по време на първия му мандат.

На обръщението са поканени директорите на ЦРУ, ФБР, Националното разузнаване и Министерството на вътрешната сигурност.

Тръмп продължава да настоява, че изборите през 2020 г. са били манипулирани, въпреки липсата на доказателства за това

