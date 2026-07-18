Грешки преди лягане, които съсипват съня ви

Качественият сън е фундаментът на доброто здраве. Той възстановява нервната система, подсилва имунитета и подобрява когнитивните функции. Въпреки това, милиони хора страдат от безсъние или неспокоен сън, без да осъзнават, че виновникът често се крие в навиците им точно преди лягане. Ето 7 неща, които никога не трябва да правите, ако искате да се насладите на дълбок и възстановяващ сън:

Опитайте се да не използвате телефон или таблет в леглото

Синята светлина, излъчвана от екраните, блокира секрецията на мелатонин – хормонът, който регулира циркадния ритъм. Когато се взирате в екрана, мозъкът ви получава сигнал, че все още е ден. Това забавя заспиването с до 30 минути. Още по-лошо – съдържанието в социалните мрежи предизвиква стрес и претоварване на мозъка. Вместо това, оставете телефона в друга стая поне 1 час преди сън и четете книга на хартия.

Никога не яжте тежки или пикантни храни

Вечерното хранене трябва да е леко. Тежките, мазни храни и пикантните подправки натоварват храносмилателната система, което води до киселини, метеоризъм и повишена телесна температура. Тялото ви трябва да се охлади, за да заспи, но храносмилането генерира топлина. Ето защо специалистите съветват – вечеряйте най-късно 3 часа преди лягане. Ако огладнеете, можете да хапнете банан или да изпиете чаша топло мляко, които съдържат триптофан – предшественик на серотонина.

Никога не пийте алкохол като „хапче за сън“

Много хора вярват, че чаша вино помага за заспиване. Вярно е, че алкохолът има седативен ефект в началото, но той фрагментира съня.

След като черният дроб разгради алкохола, тялото изпада в „рикошетно будно състояние“ около 3-4 часа след заспиване. Това води до често събуждане, нощно изпотяване и липса на REM фаза – критична за емоционалната регулация.

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