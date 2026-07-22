Звездите, които се ожениха след 50-те си години

Някои любовни истории започват рано, докато други извървяват по-дълъг и живописен път. В Холивуд мнозина известни личности откриват трайна любов на по-късен етап от живота си. От Джордж Клуни, който заменя ергенския живот с брак, след като е прехвърлил 50-те, до Барбра Страйсънд и Джеймс Бролин, доказващи, че вторият шанс може да бъде също толкова значим – тези звезди ни напомнят, че за откриването на правилния човек няма краен срок.

След като се запознават през 1996 година – когато Страйсънд е на 54, а Бролин на 56 години – двамата сключват брак две години по-късно. В сватбената си реч актьорът говори за радостта от това да откриеш любовта след 50-годишна възраст. „Не мога да опиша колко съм щастлив, че това ми се случи толкова късно в живота“, казал Бролин. „Всяка нощ е ново приключение. Сън – това е загуба на време.

Нямам търпение да я видя отново на сутринта“. Независимо дали са минали под венчилото за първи път, или са казали „Да“ отново, ето кои светски двойки намират вечното щастие след 50-те си години. Барбра Страйсънд и Джеймс Бролин Барбра Страйзънд Снимка: Getty Images Любовната история на Страйсънд и Бролин започва със среща „на сляпо“ – вечеря, организирана от техни познати.

По-късно, в предаването The Tonight Show през август 2021 година, актрисата признава, че е изпитвала притеснение при пристигането си, но е имала незабравимо първо впечатление, когато се запознава с бъдещия си съпруг. „Очаквах мъж с кестенява брада и кестенява, чуплива коса – нещо като планинар“, пошегува се тя. „А видях мъж, който беше напълно подстриган и без брада. Минах покрай него, прекарах ръка по главата му и попитах: „Кой ти съсипа така косата?“. Двамата сключват брак две години по-късно на церемония в двора на дома на Страйсънд в Малибу, Калифорния. И Бролин, и Страйсънд имат предишни бракове.

Тя е била омъжена за актьора Елиът Гулд, от когото има син Джейсън. Бролин е с едни гърди напред и преди това е имал два брака – първо с Джейн Камерън, от която има син Джош и дъщеря Джес, а по-късно с актрисата Джан Смитърс, която е майка на дъщеря му Моли.

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