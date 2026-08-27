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Принц Хари напусна благотворителна организация след обвинения в нарушаване на човешките права

Новината идва на фона на завръщането на Хари във Великобритания

27.08.2026 | 23:30 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Принц Хари вече не е част от управителния съвет на организацията African Parks – година след като благотворителната организация призна, че нейни рейнджъри са извършили нарушения на човешките права. 

Говорител на херцога на Съсекс заяви „Херцогът се гордее с десетгодишната си работа с African Parks и напълно подкрепя продължаващото укрепване на нейния управителен съвет. Ангажиментът му към опазването на природата в Африка остава непроменен и той продължава да подкрепя мисията на African Parks“. 

Принц Хари започна сътрудничеството си с организацията през 2016 година, а на следващата пое поста президент. Организацията с нестопанска цел се занимава с опазване на природата и управление на национални паркове в цяла Африка. През 2023 година Хари зае по-висока позиция в управителния съвет. 

Кодексът за управление на благотворителната организация гласи, че „от членовете на управителния съвет обикновено се очаква да изпълняват функциите си за срок не по-дълъг от три години, като мандатът им може да бъде подновяван, но за общ период от най-малко девет години“. 

Цялата статия четете на Тialoto.bg

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