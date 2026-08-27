Доживотен затвор за мъж, прострелял приятелката си 14 пъти и прегазил тялото ѝ

Мъж от Алабама беше осъден на доживотен затвор, след като призна вината си за убийството на приятелката си, която прострелял 14 пъти, а след това прегазил три пъти с автомобила ѝ.

31-годишният Чарлз Карсън-Доуди получи присъдата си в сряда, 26 август, съобщиха от прокуратурата на САЩ за Северния окръг на Флорида. Решението идва четири месеца след като той се призна за виновен по четири обвинения, свързани с убийството на 30-годишната Стармайкъл Тъкър през януари 2025 година.

През април Карсън-Доуди призна вина за киберпреследване, домашно насилие между щати, убийство с огнестрелно оръжие и притежание на оръжие от осъждан престъпник.

Американският прокурор Джон П. Хийкин изрази съболезнования към семейството на Тъкър след произнасянето на присъдата.

"Сърцето ми е със семейството и приятелите на жертвата, които бяха лишени от присъствието на г-жа Тъкър в живота си заради покварените действия на този опасен престъпник. Не можем да намалим огромната болка, причинена от убийството на г-жа Тъкър, но благодарение на агресивното обвинение, водено от моя офис, което осигури доживотна присъда за ужасяващите престъпления на Карсън-Доуди, можем да гарантираме, че този престъпник ще прекара остатъка от жалкия си живот зад решетките, където му е мястото", заяви той.

От тормоз до убийство

Карсън-Доуди, който вече е бил осъждан и живеел в Мобил, Алабама, започва връзка с Тъкър, която живеела в Пенсакола, Флорида, през октомври 2024 година. Според прокуратурата по време на отношенията им той използвал мобилни телефони, интернет и услуга за споделено пътуване, за да я тормози и сплашва системно.

Два месеца след началото на връзката Тъкър заминала да посети семейството си в Калифорния. Докато била там, между двамата започнала "ескалираща серия от спорове чрез текстови съобщения".

Тъкър се върнала във Флорида на 1 януари 2025 г. и още същия ден опитала да прекрати отношенията си с Карсън-Доуди чрез съобщение. Той обаче поръчал Uber от дома си в Мобил до жилището ѝ в Пенсакола - на около 97 км разстояние. По време на пътуването носел пистолет Taurus и допълнителен зареден пълнител, въпреки че като осъждан престъпник нямал право да притежава огнестрелно оръжие или боеприпаси.

Чакал я в дома ѝ

След пристигането си в Пенсакола Карсън-Доуди влязъл в дома на Тъкър без разрешението ѝ и я изчакал да се прибере.

На следващия ден около 20:00 ч. на 2 януари 2025 г. тя напуснала апартамента си, той я последвал и я прострелял в гърба. Тъкър паднала на земята на паркинга, съобщиха прокурорите. След това нападателят се приближил до ранената жена и я прострелял от близко разстояние още около 10 пъти. После се качил в паркирания ѝ автомобил и прегазил тялото ѝ три пъти. Тъкър починала от получените наранявания.

Карсън-Доуди избягал от мястото, но по-късно бил открит от полицията в Спаниш Форт, Алабама, в автомобила на жертвата и с пистолета у себе си, пише People.