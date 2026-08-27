Джордж и Амал Клуни събраха звездни гости във вилата си на езерото Комо

Джордж и Амал Клуни повдигнаха леко завесата около живота в зашеметяващото си имение на езерото Комо и изглежда, че холивудската двойка знае точно как да организира лятно парти. Двамата посрещнаха гости в прочутата си италианска резиденция „Олеандра“ за елегантна вечер с вечеря, разговори и впечатляващи гледки, а астрологът Анджела Пърл сподели в Instagram поредица от снимки от събитието.

„Една толкова специална вечер на езерото Комо“, написа тя към кадрите. „За мен беше чест да бъда гост в красивата вила на Джордж Клуни. Прекарах си чудесно, наслаждавайки се на вечерята с Джордж и Амал. Хубава храна, прекрасни гледки, чудесна компания, интересни разговори – и една нощ, която никога няма да забравя“. Снимките определено оправдаха описанието на Анджела, предлагайки нефилтриран рядък поглед към личния живот на семейство Клуни в историческото имение, което от повече от две десетилетия служи като италианско убежище за Джордж.

За специалната вечеря Амал изглежда изискано и непринудено в дълга до земята черна рокля, украсена с деликатна флорална бродерия и ефектна жълта панделка. 48-годишната адвокатка, специализирана в областта на човешките права, беше оставила дългата си кестенява коса свободно спусната върху раменете, а визията си допълни с черни обувки на ток с каишки и плетена червена чанта. 65-годишният Джордж допълваше стилово съпругата си, облечен в светлосив костюм, бяла риза с разкопчана яка и мокасини в цвят екрю.

Двамата изглеждаха спокойни и щастливи, докато позират заедно сред безупречно поддържаните градини. На една от снимките дори се вижда как Амал върви под ръка със съпруга си из имението.

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