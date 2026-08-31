Сара Фъргюсън се готви за ТВ интервю, в което ще разкрие всичко за Есптийн

Бившата съпруга на отчуждения на кралската фамилия Андрю Сара Фъргюсън се подготвя за откровено телевизионно интервю след завръщането си във Великобритания.
Говори се, че бившата херцогиня на Йорк (66 г.) е била "засипана с молби от цял свят“.
Авторът на книги за кралското семейство Андрю Лоуни разкри пред британските медии, че Фъргюсън вече е отказала оферта от 1 милион долара за ексклузивно интервю в САЩ, надявайки се на още по-висок хонорар.
Предполага се, че тя обмисля "множество предложения“, след като името ѝ беше замесено в скандала с Епстийн, но според източници ще "позволи само на човек, когото познава добре, да разкаже историята ѝ“.
Известно е, че Фъргюсън се завръща във Великобритания след седеммесечен престой в чужбина, като е била забелязана в Швейцария и Австрия.
Говори се, че тя наема къща с шест спални в затворен жилищен комплекс в района около Лондон (т.нар. Home Counties) срещу 10 000 паунда на месец.
"Фърги е засипана с молби от цял свят за интервюта, особено от големите стрийминг платформи, за да представи своята гледна точка. Тя разглежда различните възможности", споделя източник пред The Sun.
През 2011 г. Фъргюсън води "Finding Sarah“ - документална поредица от шест части, излъчвана по новата кабелна телевизия на Опра Уинфри, OWN.
Завръщането на Фъргюсън на британска земя се случва непосредствено след това на принц Хари и Меган Маркъл, които се преместиха обратно в Обединеното кралство със семейството си в сряда, след шест години престой в Калифорния.
Източник, близък до бившата херцогиня, сподели, че докато вниманието на всички е насочено към херцога и херцогинята на Съсекс, Фърги се надява да се завърне "незабелязано“.
Забелязани бяха камиони за преместване, които товареха вещите ѝ от дома на бившия ѝ съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Сандрингам.
Миналия октомври крал Чарлз лиши както Андрю, така и Фъргюсън от кралските им титли след засиления обществен интерес към приятелството на бившия херцог на Йорк с осъдения за сексуални престъпления срещу деца Джефри Епстийн.
През февруари тази година тя беше принудена да напусне имението Royal Lodge заедно с Андрю. Двамата бяха живели там в продължение на 18 години.
Говорител на Фъргюсън по-рано заяви, че тя е изразила съжаление за връзката си с Епстийн и "не се отказва“ от публичното му осъждане. Той добави, че Епстийн е заплашвал да я съди за клевета заради свързването му с педофилия.
Докато пътуваше из Европа, Фъргюсън беше забелязана в спа комплекс в Австрия с цени от 2000 паунда на нощувка, както и в алпийско шале във Вербие (Швейцария), собственост на покойния ѝ бивш любим Пади Макнали.
Междувременно Андрю остава обект на полицейско разследване заради връзките си с Епстийн.
Той беше задържан през февруари по обвинение в злоупотреба със служебно положение.
Бившият херцог отрича да е извършил каквото и да е нарушение.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.