Кейти Пери пак се обясни в любов на Трюдо

Кейти Пери разкри, че е намерила истинската любов в лицето на Джъстин Трюдо. И сподели, че канадският политик е "супер лекуващ".

Двамата са заедно вече над година. Той дори беше заснет на концерт от нейното турне в Канада през лятото на 2025 г.

"Открих как да се върна към предназначението си и получих най-големият подарък от това турне. Срещнах любовта на живота си. Срещнах Джъстин на турнето и после нещата се промениха", коментира 41-годишната певица пред списание "People".

Трюдо вече редовно ходи по нейни концерти.

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