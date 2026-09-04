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Кейти Пери пак се обясни в любов на Трюдо

Той е любовта на живота ѝ

04.09.2026 | 22:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кейти Пери разкри, че е намерила истинската любов в лицето на Джъстин Трюдо. И сподели, че канадският политик е "супер лекуващ".

Двамата са заедно вече над година. Той дори беше заснет на концерт от нейното турне в Канада през лятото на 2025 г.

"Открих как да се върна към предназначението си и получих най-големият подарък от това турне. Срещнах любовта на живота си. Срещнах Джъстин на турнето и после нещата се промениха", коментира 41-годишната певица пред списание "People".

Трюдо вече редовно ходи по нейни концерти.

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

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звезди Джъстин Трюдо Кейти Пери двойка любов
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