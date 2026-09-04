Проверяват сигнал за тройно убийство в Исперих

Проверява се сигнал за тройно убийство в Исперих, съобщи за БТА окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

По първоначална информация става дума за баща и двете му дъщери.

"Има сигнал за убийство на баща и двете му дъщери, нищо друго не знам", заяви Тодоров.

Към момента не е ясно кой е подал сигнала.

От Областната дирекция на МВР в Разград посочиха, че информация по случая ще бъде предоставяна единствено от окръжния прокурор.

Кметът на Исперих Белгин Шукри съобщи, че пътува към мястото на инцидента.

Очаква се допълнителна информация по случая.