Зендая показа най-модерният маникюр за късно лято и ранна есен

Нов сезон, нови тенденции. Има малко над 2 седмици до официалния край на лятото, после посрещаме есента.

И за преходния сезон често се чудим на какво да залагаме - нито е разгарът на горещото лято, нито сме влезли в дълбоката, хладна и цветна есен.

За щастие, Зендая има предложение и за тези преходни дни, за края на лятото, когато вече не е толкова горещо, за началото на есента, когато още е топло и слънчево, макар вече да виждаме първите накапали листа, да усещаме лек хладен полъх и по-ранно стъмняване.

Идеалният маникюр за късното лято и ранната есен е кадифено зелено. 30-годишната актриса се появи с нокти, лакирани в такъв нюанс и предизвика фурор. Маникюрът е дело на Марина Добик, съобщават от "Teen Vogue".

Нокти в кадифено зелено все още са достатъчно цветни и весели, за да създадат асоциация с плажа и красивите палми, зеленината в края на лятото. Но имат и драматична, земна нотка, която ни носи есенно настроение.

Това зелено е топло, земно, леко лъщящо, но не ярко като пролетното зелено, когато природата се събужда. Затова - прилича точно на зеления цвят на дървета, растения, храсти в края на лятото и началото на есента - все още цветни, но вече леко пожълтяли, променящи се, на слоеве - и по-тъмни, и по-светли.

Това е винтидж и богат цвят, леко металически и бляскав, но и топъл, свеж, не прекалено крещящ.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net