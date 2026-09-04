Германия издирва в цяла Европа заподозрян за серия саботажи

Германската полиция издирва в цяла Европа 48-годишен мъж, заподозрян във връзка със серията саботажи срещу електрически подстанции в страната през последните дни, предаде DPA.

Мъжът е от Гевелсберг, близо до Дортмунд, и според информацията е поел отговорност за инцидентите в две писма. Като мотив той посочва желанието си да привлече внимание към производството на електроенергия от изкопаеми горива, което определя като "престъпление".

Полицията все още проверява дали именно той стои зад атаките.

"Първо трябва да установим дали той действително е заподозреният, или просто имитира извършителя", заяви говорител на полицията.

Според DPA обаче писмата съдържат информация за инциденти, която към момента на изпращането им все още не е била публично известна.

Предупредил за атака срещу критична инфраструктура

В едно от писмата се споменава и предстоящо нападение срещу критична инфраструктура в електроцентрала край Аахен.

Впоследствие полицията е претърсила района около електроцентралата "Вайсвайлер". На място криминалисти със защитни костюми и дихателни апарати са иззели множество тънки проводници, съобщава DPA. Полицията засега не е предоставила подробности за операцията.

Извършен е и обиск на имот в Гевелсберг, а издирването на 48-годишния мъж продължава.

Министърът на вътрешните работи на Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл заяви, че има сериозни доказателства за конкретен заподозрян.

"Има сериозни доказателства, че зад това стои човек, чието име знаем", каза той.

По думите му полицията е проверила посочени от заподозрения места и предоставената информация се е оказала вярна.

Това намалява вероятността зад саботажите да стои чужда държава, смята Ройл. Основната версия към момента е за един извършител, но властите не изключват възможността да е замесена и група.

Подозрителни устройства и нови сигнали

Междувременно в електрическа подстанция в Дормаген, между Кьолн и Дюселдорф, е открит подозрителен предмет.

Проверката продължава. Според Bild на мястото са намерени устройства за изстрелване на самоделни ракети, към които били прикрепени таймери и медни проводници.

Случаят идва след други предполагаеми саботажи в Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург.

Щети до момента са установени в подстанция в Бергхайм, западно от Кьолн. Там неизвестни извършители поставили кабели върху надземни електропроводи с цел да предизвикат късо съединение. По-късно били открити и няколко устройства за изстрелване.

След серията инциденти полицията в Германия е поставена в повишена готовност.

Мащабна операция е проведена и в подстанция в Гандеркезее, западно от Бремен, след като била забелязана отворена врата на контролно помещение. При претърсването не са открити извършители или нанесени щети, пише БТА.