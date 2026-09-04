С поглед към Русия: Финландия проведе най-голямото учение от Втората световна насам

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В убежище за гражданска защита, издълбано в скала, зад врати, проектирани да издържат на ядрена или биологична атака, двама финландски новобранци, носещи защитни костюми и дихателни маски, измерват нивата на радиация, докато участват в учение за превръщане на пещера в безопасно място за хиляди хора. Вътре, в това, което обикновено е спортна зала, стотици хора спят през нощта на походни легла.

Повече от 2000 души, включително доброволци и студенти, участват в най-голямото учение за гражданска защита в Европа от края на Втората световна война.

В този сценарий критичната инфраструктура в централния финландски град Куопио, включително електрозахранването и водоснабдяването, е нарушена от кибератаки и съществува заплаха от ракетни удари от съседната на Финландия, Русия.

Целта е местните власти и обикновените хора да репетират какво биха направили, ако бъдат наистина атакувани

Но макар подземните бункери и убежища да предлагат известна защита от ракети, те не са защита срещу кампанията от саботаж и разрушения, която западните служители твърдят, че Русия провежда в цяла Европа. Това включва палене на пожари, атакуване на водни съоръжения и електроцентрали и изпращане на дронове за саботажни операции във въздушното пространство на Европейския съюз.

Границата на Финландия с Русия се простира на повече от 1300 километра от Балтийско море до Северния полярен кръг. През 2024 г., заедно с Швеция, Финландия се присъедини към НАТО, след пълномащабното нахлуване на руския президент Владимир Путин в Украйна. Дотогава финландците бяха готови да се защитават срещу Русия до голяма степен сами.

Поуки от Украйна

Отбраната на Финландия, обяснява пенсионираният полковник от армията Аско Мухонен, разчита не само на военните, но и на "нагласата" на обикновените финландци, които са готови да поемат отговорност за сигурността на страната си.

Мухонен, който организира учението в Куопио, казва, че това произтича отчасти от системата за наборна военна служба, която продължи във Финландия дори след разпадането на Съветския съюз. Не всеки е щастлив да изпълнява национална служба, но "наш дълг е да служим и да защитаваме тази страна, както са правили хората преди нас. Ето защо имаме своята независимост", допълва 23-годишният Юри Пиетикайнен, наборник, който е бил обучен как да управлява убежището в Куопио за една нощ.

Финландия също трябва да се поучи от Украйна, казва Мухонен, пред Euronews.

Докато най-голямото убежище в Куопио може да побере 7000 души, украинците понякога имат само няколко минути, за да изтичат до станция на метрото или подземен паркинг. Това означава, че хората се нуждаят от убежище, до което могат лесно да стигнат, което предлага някаква форма на защита, а не непременно такова, което може да издържи на ядрена атака.

Дмитро Унтила, 20-годишен украински студент в университета в Куопио, е бил у дома в Одеса, когато руски ракети са ударили града му на 24 февруари 2022 г., първия ден от войната. Той се е скрил във входното антре на сградата си, защото нямал къде другаде да отиде, спомня си той.

Обучението за подобна ситуация определено би помогнало в Украйна, казва той, "защото никой не е знаел, че това може да се случи".

Най-голямата заплаха за енергийната инфраструктура в района на Куопио са обилните снеговалежи, бурите и лошото време, казва Юха Расянен, главен изпълнителен директор на електроенергийната компания Savon Voima. Но след нахлуването в Украйна и решението на компанията да спре да купува руско биогориво, броят на кибератаките срещу мрежата се е увеличил значително, добавя той.

Миналата година инженери откриха и поне 10 стикера, поставени върху особено уязвими части от инфраструктурата на енергийната мрежа. Други енергийни компании във Финландия също са ги открили и не знаят откъде са дошли, каза той.

"Ако в този момент имаше експлозия, това може да разруши цял язовир", казва Расянен." Дронове също са забелязани над електропроводи, но отговорните не са идентифицирани."

Не е възможно да се предпазим от всички заплахи, казва Рясянен, поради което е важно хората да са готови да се грижат за себе си без помощ поне 72 часа, ако електрозахранването спре или ако водата стане негодна за пиене.

От 2022 г. насам хората са по-бдителни поради ситуацията със сигурността и затова съобщават за неща като светлоотразителни стикери, свързани с геодезически работи, се казва в изявление. Наблюденията на дронове, според него, "до голяма степен се обясняват с ежедневни събития".

"Малки неща се случват постоянно, включително руско заглушаване на GPS сигнали", казва 32-годишната Вуоко Лахтинен, която посещавала сауна в Куопио.

Поради тази причина "най-добрата защита на Финландия е да я направим недостойна за атака", добавя тя.

"Разчитаме на военните и отбранителните сили на страната, но и на финландския народ, който чувства, че имаме нещо, за което искаме да се борим“, казва още Лахтинен. "Във Финландия съществува общо чувство за отговорност“ което се е развило от местни обществени групи и дори инициативи като рециклирането. На много просто ежедневно ниво, ако правиш неща, които имат значение, това има ефект на криле на пеперуда."

Финландия срещу Съветския съюз

Във войните си със Съветския съюз Финландия загуби около 11% от територията си и повече от 400 000 души, около 12% от населението, избягаха от домовете си от район, който сега е в Западна Русия.

В музея на ветераните в Куопио, 95-годишният Ристо Мьонкьонен показld лист хартия, на който е написал датите на бомбардировките на града и кой е загинал.

"Не мога да го забравя", споделя той, обяснявайки как като дете той и баща му се втурнали в убежище точно когато бомба ударила, убивайки петима от приятелите на баща му.

Пирко Наукаринен, на 102 години, си спомня как на 16 години е работила в полева кухня на фронтовата линия, понякога е споделяла землянки с войници и се е хвърляла за прикритие в окопите, докато съветските военновъздушни сили са атакували отстъпващата финландска армия.

92-годишната Айли Тойванен разказва, че е била принудена да напусне дома си два пъти по време на различните войни. И двата пъти финландските войници са казвали на семейството ѝ, че имат един час, за да си опаковат вещите. Първия път тя се обръща назад и вижда дома си да гори, подпален от финландски войници, които не са искали да оставят нищо след себе си, казва тя. Втория път съветските военновъздушни сили бомбардират заминаващия влак на семейството и те скачат от него, криейки се в окопите, преди да се укрият в Куопио.

Когато Путин нахлу в Украйна през 2022 г., казва тя със сълзи на очи, се е появила тревогата, че ще трябва да напусне дома си за трети път.

В приюта в Куопио се стичаха хиляди хора, включително ученици и студенти.

"Децата трябва да знаят това, защото може да се наложи да направят нещо сами. Възрастните не винаги могат да помогнат", казва 11-годишната Аманда Хил, чието училище е провело часове приюта през деня.

Седнал на пода на приюта със своите колеги наборници, Пиетикайнен обясни защо не е лудост да се практикува какво се случва в криза.

"Ние сме финландци, така че сме някак песимистично настроени към живота по някакъв начин, но историята показва какво може да се случи с Русия", казва той.

Що се отнася до заплахите от Москва, Мухонен каза:

"Не вярвайте на това, което казват, а наблюдавайте какво правят."