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След смъртта на трите му деца: Патрик Кланси ще става баща

Той очаква дете от новата си съпруга Рейчъл Данис

22.09.2026 | 04:00 ч. 0
След смъртта на трите му деца: Патрик Кланси ще става баща

Патрик Кланси очаква първото си дете с новата си съпруга Рейчъл Данис, години след като загуби трите си деца с първата си съпруга и предполагаемата им убийца Линдзи Кланси.

Новината разкри водещият на "60 минути" Рос Дутат, пред който Патрик говори за ужасяващите убийства на първите си 3 деца – Кора, Доусън и Калан. Кланси разкри по време на обширното интервю, че е държал сина си Калан в прегръдките си, докато той е поемал последните си вдишвания... казвайки му, че съжалява.

Делото срещу Линдзи 

Линдзи Кланси е обвинена в убийство от първа степен за смъртта на трите си деца. В месеците след раждането на третото си дете през май 2022 г. тя започва да страда от сериозни психични проблеми - безсъние, тревожност, депресия и натрапчиви мисли. Тя активно търси медицинска помощ и за кратко време ѝ биват предписани над 10 различни психотропни медикамента - антидепресанти, сънотворни и анксиолитици от различни специалисти.   

На 24 януари 2023 г., докато съпругът ѝ Патрик излиза от къщата да вземе храна зи лекарства от аптеката, Линдзи удушава трите им деца - Кора (5 г.), Доусън (3 г.) и Калан (8 месеца). След това тя си нанася порезни рани и скача от прозореца на втория етаж. Падането я оставя парализирана от кръста надолу. Двете по-големи деца умират в същия ден, а бебето Калан умира 3 дни по-късно в болницата.

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Основната спорна точка по време на процеса е нейната психична отговорност. Адвокатите ѝ твърдят, че в момента на извършване на престъплението тя е била в състояние на следродилна психоза и е изпитвала халюцинации. Защитата изтъква, че прекомерното предписване и честата смяна на медикаменти са влошили нейното състояние и са предизвикали психотичен епизод. Изтъква се, че тя винаги е била любяща майка без каквото и да е престъпно минало.

Прокурорите поддържат тезата, че действията ѝ са били планирани. В деня на убийствата тя е имала адекватно поведение, излязла е на разходка с децата си и целенасочено е изпратила съпруга си на две задачи извън дома, за да остане сама с децата. В дните преди трагедията е търсила в интернет за симптоми на психоза, методи за самоубийство и въпроси като „Може ли да се лекува социопат?“. Според прокуратурата тя е разбирала, че извършва нещо грешно и трябва да носи наказателна отговорност.

През септември тази година обаче съдебният процес завърши неуспешно, след като съдебното жури не успя да постигне единодушно решение дали Линдзи е била с пълно съзнание и наказателно отговорна по време на убийствата.

Очаква се прокуратурата да вземе решение дали да насрочи нов процес или да преразгледа обвиненията.

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