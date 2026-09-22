Братът на принцеса Даяна: Липсва ми всеки ден

Ърл Спенсър, братът на Даяна, принцесата на Уелс, заяви, че сестра му му липсва всеки ден. Той говори за загубата ѝ в интервю за BBC.

"Загубата на брат или сестра никога не я преодоляваш", каза Спенсър в интервюто, което предхожда предстоящото излизане на книгата му "Swan Song: Diana, My Sister" ("Лебедова песен: Даяна, моята сестра"), която трябва да бъде публикувана днес.

Той обяснява, че е избрал заглавието, защото книгата представлява неговото "последно слово" като брат на Даяна и окончателният му разказ по темата.

"Това е и моята лебедова песен. Не съм тук, за да говоря безкрайно за Даяна. Това е последната ми дума, празнуването на нея", заявява Спенсър.

Даяна загина на 31 август 1997 г. при автомобилна катастрофа в Париж. Тя беше на 36 години.

Ърл Спенсър е по-малкият брат на Даяна. След смъртта ѝ той произнесе възпоменателна реч на погребението ѝ в Уестминстърското абатство.