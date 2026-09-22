Нови проучвания: Правилото за осемчасов сън е остаряло

В продължение на десетилетия въпросът "От колко сън се нуждае един възрастен?" е имал лесен отговор - осем часа. Идеята датира от средата на 19-ти век, когато за първи път се е наложило разбирането за осем часа работа, осем за почивка и осем за сън.

Но нарастващите доказателства сочат, че осем часа може да не са идеалното количество сън за всички, съобщава Brain Medicine.

За да разберат колко време хората спят естествено, изследователи са изследвали общности от ловци-събирачи, чийто начин на живот е по-близък до този на нашите предци и които имат малък или никакъв достъп до изкуствена светлина. В едно ранно проучване изследователи са установили, че хората в Танзания, Намибия и Боливия спят между 5,7 и 7,1 часа на нощ. Тази кратка продължителност на съня не може да се обясни с шума от трафика, използването на социални медии или твърде много изкуствена светлина през нощта.

Точно колко дълго спят хората в прединдустриализираните общества варира в зависимост от начина, по който се измерва сънят, къде живеят хората, сезона и други фактори на околната среда. Но един скорошен анализ оцени средната продължителност на 6,4 часа.

Ако дефинираме оптималния сън като количеството, свързано с най-добро здраве, много големи проучвания показват, че идеалната продължителност може да е по-малко от осем часа. Едно скорошно проучване използва сканиране на мозъка и тялото и молекулярни измервания, за да проучи как сънят е свързан със стареенето на различни органи. То оцени оптималното количество на между 6,4 и 7,8 часа, в зависимост от пола на човека и изследвания орган.

Много проучвания установяват, че както твърде малкото, така и твърде многото сън са свързани с по-лошо здраве, включително сърдечни заболявания, инсулт, когнитивен спад и затлъстяване. Но учените все още спорят дали твърде много сън причинява лошо здраве или е ранен признак за него. Така или иначе, тези открития оспорват идеята, че всеки се нуждае от точно осем часа и предполагат, че си струва да се обърне внимание на постоянния сън за много по-дълго време.

Всички тези оценки за оптимална продължителност на съня обаче се основават на средни стойности, а средностатистически човек не съществува.

Настоящите препоръки за продължителност на съня, дадени от Националната фондация за съня в САЩ, отразяват тези индивидуални различия. Според тях възрастните на възраст от 26 до 64 години трябва да спят между седем и девет часа на ден, но за някои възрастни може да е подходящо да спят между шест и десет часа. Което е далеч от универсалното правило за осем часа.